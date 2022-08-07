Yunanistan bu skandalla çalkalanıyor... Ve Miçotakis için beklenen açıklama geldi

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Komşu Yunanistan'da 'telefon dinleme' depremi hız kesmeden devam ediyor.



Cuma günü ortaya çıkan skandal Atina'da adeta bomba etkisi yarattı. Skandal Miçotakis'in yeğenine kadar uzanırken Yunan medyası son gelişmeyi manşetten duyurdu.

Sessizliğini koruyan Yunanistan Başbakanı Miçotakis için beklenen haber geldi.

Söz konusu yazılım cep telefonlarına sızıp verilere ulaşabiliyor veya telefon sahiplerini gözetlemek için kamera ve mikrofonu etkinleştirebiliyor.

Yunan basını hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Miçotakis Pazartesi günü telefon dinleme olayıyla ilgili bir açıklama yapacak.

Miçotakis'in konuşması merakla beklenirken yarın yapacağı açıklamanın siyasi kariyerini tayin edebileceği yorumları yapıldı.

CNN Yunanistan'ın da birinci manşetten duyurduğu bu gelişme 'Tüm gözler pazartesi günü Miçotakis'in telefon dinleme olayı ile ilgili yapacağı açıklamada' şeklinde okurlara sunuldu.

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SKANDAL ORTAYA ÇIKTI İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yunanistan'da gazeteci Thanasis Koukakis'in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis'in cep telefonuna casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlendiği yönündeki iddialar, Yunan İstihbarat Teşkilatı’nda (EYP) istifaya neden olmuştu.

İstihbarat şefi Panagiotis Kontoleon, cep telefonu casusluğu iddiaları üzerine istifa etti...

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis’e sundu.

Başbakana bağlı olan Panagiotis Kontoleon’un istifasının kabul edildiği açıklanırken, konuyla ilgili açıklama yapan PASOK Lideri Nikos Androulakis açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bu beni şoke eden bir konu çünkü bir AB ülkesinde, önceki nesillerin yaşadığı durumları kişisel olarak deneyimlemeyi hiç beklemiyordum. Ne yazık ki, hükümetin umutsuz bir girişimde bulunduğunu görüyorum. Gizli servislere bizi izlemeleri için para ödemiyoruz. Demokrasiyi ve devlet kurumlarını baltalayanların kim olduğunu söylemeleri için onlara para ödüyoruz. Cep telefonumu robotlaştırıp kamera ve mikrofonu kapalıyken bile istediği zaman açabilecek kadar gelişmiş bir yazılımla beni tuzağa düşürmeye çalışanların belli bir amacı vardı. Adaletten, hükümetten ve yetkili kurumlardan gerçeği öğrenmeyi bekliyorum.'

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İsrail merkezli NSO Group'un casus yazılımı Pegasus'un dünya genelinde 50 binden fazla telefonu izlemeye aldığının ortaya çıkması ile Avrupa Parlamentosu özel bir komite kurmuştu. ABD hükümeti, Pegasus'un ithalatını ve kullanımını yasaklarken teknoloji devi Apple şirkete dava açmıştı.

MİÇOTAKİS’İN YEĞENİ DE İSTİFA ETTİ

Yunan medyasında yer alan haberlerde, söz konusu casus yazılım programını satan 'Intellexa' firmasının sahibi Feliks Bicios’un, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in yeğeni de olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ile bazı iş ilişkilerinin bulunduğu iddia edildi.

Dimitriadis, bu iddiaların daha güçlü şekilde gündeme gelmesi üzerine 'Başbakan Miçotakis’i yıpratmamak ve korumak amacıyla' dün istifa ettiğini açıkladı.

ATİNA'DA BOMBA ETKİSİ YARATTI

Başbakanlık Genel Sekreteri’nin istifasından birkaç dakika sonra ise EYP Başkanı Kontoleon’un da istifa ettiği haberi Atina’da bomba etkisi yarattı. EYP Başkanı’nın istifasına 'yasal dinleme sürecindeki hatalı faaliyetler' gerekçe gösterildi.

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Hükümet kaynakları, Kontoleon’un sözünü ettiği ‘hatalı faaliyetler’e ilişkin olarak, Başbakan Miçotakis’e bilgi verilmemesini ifade etti.