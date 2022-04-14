Yunanistan bu anneyi konuşuyor... Kızını zehirlemeden önce poz vermiş!

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Yunanistan, son üç yılda üç kızı ölen anneyi konuşuyor...

Roula Pispirigou isimli anne üçüncü kızının ölümü sonrası şüpheleri üzerine çekmiş, yapılan soruşturma kapsamında 9 yaşındaki çocuğun bedeninde ölümcül dozda ketamin tespit edilmişti.

Kızını öldürdüğü iddiası ile yargılanan Pispirigou ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Pispirigou kızını öldürmeden önce poz vermiş.

Söz konusu kare aylar sonra ortaya çıkarken cani annenin diğer iki kızını öldürüp öldürmediği için de soruşturma başlatıldı.

YILLAR SONRA MEZARLARI AÇILDI

Adli Tıp Birliği Başkanı Grigoris Leon ülke basına verdiği demeçte diğer iki çocuğun mezarının açıldığı ve ilk bulguların cinayete işaret ettiği bilgisine yer verdi.

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Aynı habere göre, ülkenin başkenti Atina’da bulunan Korydallos Cezaevi’ne nakledilen 33 yaşındaki kadın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kızlarını zehirleyerek ötürdüğü iddiası ile yargılanan Pispirigou hakim karşısına çıkarıldı.

DURUŞMAYA ÇELİK YELEK İLE GELDİ

Yunan anne güvenlik önlemleri gereği, tabiri caizse bir basın ordusu tarafından takip edilen duruşmaya çelik yelek ile çıkarıldı

8 AY YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

2021 yılının Nisan ayında hastalık nöbeti geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Georgina, 8 ay sonra hastanede yaşamını yitirmişti.

9 yaşındaki Georgina’nın cansız bedeninde yapılan inceleme sonrası ketamine rastlanmış ve bunun hastanedeki çalışanlar tarafından verilmediği belirlenmişti.

Georgina’nın tedavisini üstlenen sağlık çalışanları ise annenin son dönemlerde kızı ile yalnız vakit geçirmeyi istediğini açıklamıştı.