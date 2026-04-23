Yunanistan basınından çarpıcı Orta Doğu analizi: Türkiye detayı dikkat çekti

Haberin Devamı

Yunanistan’da yayın yapan ve Türkiye karşıtı çizgisiyle bilinen Pentapostagma, Orta Doğu’daki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı. Haberde, bölgede yeni bir jeopolitik kırılmanın yaklaştığı öne sürülerek Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin tehlikeli boyuta ulaştığı iddia edildi.

Yazıda, “Orta Doğu artık kaynayan bir kazan gibi ve bir sonraki patlama çok geçmeden gerçekleşecek gibi görünüyor” ifadelerine yer verildi.

YUNAN BASINI: İKİ ÜLKE BİRBİRİNİ RAKİP OLARAK GÖRÜYOR

Analizde, İran’daki savaşın ardından bölgede dengelerin yeniden şekillendiği belirtilirken, Türkiye ile İsrail’in artık birbirini açık şekilde stratejik rakip olarak gördüğü iddia edildi.

Pentapostagma, iki ülke arasındaki eski gerilimin artık daha sert ve doğrudan bir rekabete dönüştüğünü öne sürdü.

Haberin Devamı

ERDOĞAN-NETANYAHU GERİLİMİNE GENİŞ YER VERİLDİ

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki sert söylemlere de dikkat çekti.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Netanyahu’yu “çağımızın Hitler'i” olarak nitelendirdiği hatırlatıldı.

EN KRİTİK CEPHE: SURİYE

Pentapostagma’ya göre Türkiye ile İsrail arasında en tehlikeli sürtüşme alanı Suriye. Analizde, Ankara’nın sınır güvenliği, mülteci hareketliliği ve terör tehdidi nedeniyle sahada aktif rol aldığı; İsrail’in ise Suriye’de farklı güvenlik öncelikleri bulunduğu ifade edildi.

Bu çıkar çatışmasının ilerleyen süreçte daha büyük krizlere yol açabileceği öne sürüldü.

DOĞU AKDENİZ İÇİN KRİTİK UYARI

Haberde, Doğu Akdeniz’in iki ülke arasındaki rekabetin yeni merkezi haline geldiği savunuldu. Bölgedeki enerji kaynakları, deniz yetki alanları ve askeri hareketliliğin tansiyonu yükselttiği kaydedildi.

Haberin Devamı

“YENİ VE DAHA BÜYÜK BİR SAVAŞ RİSKİ”

Pentapostagma, Türkiye’nin İsrail tarafından “yeni İran” olarak görüldüğünü iddia ederek, bunun bölgesel güvenlik açısından son derece kritik sonuçlar doğurabileceğini yazdı.

Analizde, “Eğer Türkiye gerçekten de yeni İran ise, dünya yeni ve daha yıkıcı bir savaşın eşiğinde demektir” değerlendirmesi yapıldı.

"TÜRKİYE-YUNANİSTAN ARASINDAKİ TEMEL SORUNUN ADI: İSRAİL"

CNN Türk Atina Temsilcisi Duygu Leloğlu, Pentapostagma'nın analizinde yer alan “Türkiye artık batı için tehlikeli bir aktör, İsrail için ise ikinci bir İran haline geldi doğu Akdeniz ise kaynayan bir kazan ve o kazan her an patlayabilir. O patlama da İsrail-Türkiye arasındaki savaş ile yaşanacak bu savaşta Suriye’den çıkacak.” sözlerini aktardı.

Haberin Devamı

Pentapostagma'nın analizine ilişkin "Ancak bu sözler İsrail ağzıyla yazılmış durumda ve Atina hükümeti’ni yansıtmıyor." yorumunda bulunan Leloğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında ‘sakin sular’ sürecinde mutabık kalındığının altını çizdi.

Leloğlu sözlerine şu ifadeler ile devam etti:

"Her iki taraf da bu sürecin devamından yana ancak iki taraf arasında temel bir sorun var o sorunun adı da İsrail. Atina yönetimi İsrail ile başlattığı Türkiye karşıtı İttifakını geliştirmek istiyor. Bunun içinde sürekli İsrail’den silah satın alıyor. Son zamanlarda İsrail’in Türkiye’ye yönelik olarak saldırgan tutumu ve yaptığı saldırgan açıklamalar, Ankara-Atina hattını germeye, zehirlemeye başladı. Geçen hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan-İsrail-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) oluşturduğu o ittifakı hedef alarak çok sert açıklamalar yaptı. Madalyonun bir de diğer tarafı var. Yunanistan basın yayın organlarında, İsrail ile yapılan ortaklık sorgulanmaya başlandı. Deniliyor ki, 'İsrail ile ittifakımız çok tehlikeli ve bizi Türkiye ile savaşa sürükleyebilir. O yüzden Atina yönetimi bu ortaklığı tekrar değerlendirmeli.' Yunan muhalefetinden de benzer uyarılar geliyor. Özellikle aşırı sağcı olarak nitelendirilen Netanyahu hükümetine karşı mesafe alınması isteniyor. Avrupa Birliği’nde bir öneri yapıldı ve GKRY’deki toplantıda bu öneri tartışılıyor. İspanya’nın masaya getirdiği o öneriyi yani 'AB, İsrail ile ortaklığı askıya alsın' önerisine, Miçotakis hükümetinin de katılması isteniyor. Miçotakis hükümeti ise ortada kalmaya devam ediyor. Miçotakis hükümeti bir yandan diyor ki; Ankara ile ilişkilerimiz gelişsin, diyolag devam etsin. Diğer taraftan Netanyahu süreci de devam etsin. Miçotakis hükümeti şu anda ikilem içersinde."