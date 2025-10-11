Yunanistan basını bu gelişmeyi konuşuyor! Almanya Türkiye için harekete geçti: Vetoyu kaldırın

Haberin Devamı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin 150 milyar Euro'luk SAFE (Avrupa Güvenlik Eylem Planı) savunma programına katılması için harekete geçti.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, Türkiye'nin SAFE savunma programına katılımı konusunda ikna etmek için Atina'yı ziyaret edeceğini yazdı.

Kathimerini'de yer alan habere göre, Türkiye'nin SAFE savunma programına katılmasını isteyen Berlin yönetimi, Wadephul'un pazartesi günü gerçekleştireceği ziyaret ile Yunanistan'ın Ankara için uyguladığı vetoyu kaldırmasını isteyecek.

WADEPHUL, ATİNA’YA BASKI YAPACAK

Wadephul’un, pazartesi günü Atina’ya yapacağı ziyarette, Miçotakis hükümetine SAFE programına yönelik Türkiye itirazlarını geri çekmesi için yeni bir çağrıda bulunması bekleniyor.

Avrupa Birliği’nin savunma sanayisine yatırımı artırmak amacıyla oluşturduğu SAFE programı kapsamında, ülkelerin kredi başvurusu yapabilmesi için son tarih 30 Kasım olarak belirlendi.

Bu tarihin yaklaşması, Almanya’nın diplomatik baskısını artıran bir diğer neden olarak öne çıkıyor.

YALNIZCA FRANSA VE GKRY DESTEK VERİYOR

Diplomatik kaynaklara göre, sadece Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin katılımını engelleyen Yunanistan’ın tutumuna destek veriyor.

Buna karşılık, Doğu Avrupa ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere AB üyelerinin çoğu, Türkiye’nin büyük savunma sanayi kapasitesi ve Avrupa güvenliği açısından stratejik değeri nedeniyle katılıma onay verilmesini savunuyor.

Doğu Avrupa ülkeleri, özellikle Rusya tehdidine karşı Türkiye’nin aktif iş birliği yapma istekliliğini öne çıkarıyor.

Ayrıca, Yunanistan’ın eski Mirage 2000-5 savaş uçaklarını diğer AB ülkelerine devretme konusundaki isteksizliği, bu ülkeler tarafından Ukrayna’ya destek sürecini yavaşlatan bir tutum olarak değerlendiriliyor.

EPC ZİRVESİ’NDE TÜRKİYE GÜNDEMİ

Geçtiğimiz günlerde Kopenhag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (EPC) Zirvesi sırasında, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçtakis, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Rutte’nin, görüşmede Türkiye’nin SAFE programına katılımının önündeki engelin kaldırılmasını talep ettiği öğrenildi.

Miçotakis ise, Yunanistan’ın Ege’deki karasularını genişletmesi halinde Türkiye’nin savaş tehdidini sürdürdüğü ve Ankara’nın “gri bölgeler” teorisini terk etmedikçe SAFE’ye katılamayacağı yönündeki tutumunu yineledi.

AB'DEN ATİNA’YA SINIRLI DESTEK

AB ülkeleri arasında Yunanistan’ın iddiaları konusunda farklı görüşler olsa NATO’nun en büyük ikinci ordusuna ve gelişmiş bir savunma sanayisine sahip Türkiye’nin, Avrupa için değerli bir stratejik ortak olduğu görüşü ise Brüksel’de ağırlık kazanıyor.

Birçok AB yetkilisi, Türkiye’nin Ukrayna politikasındaki denge tutumunun bazı çelişkiler içerse de, Ankara’nın sanayi kapasitesi ve operasyonel kabiliyetinin Avrupa savunması açısından kritik öneme sahip olduğunu düşünüyor.