Yunanistan Başbakanı'ndan skandal sözler!

Parlamento'da konuşan Miçotakis, 'Batı karasuları sınırlarını genişletmek Yunanistan'ın hakkı. Bu, Doğu sınırlarımız için de mesaj niteliği taşıyor.' dedi.



BİR PROVOKASYON DA DIŞİŞLERİ'NDEN YAPILMIŞTI

Öte yandan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ilişkilerde yeni sorunlar yaratabilecek açıklamalar yaptı.



Dendias, Yunanistan’ın batısındaki İyon denizinde karasularını 6 milden 12 mile genişletmesini öngören yasa tasarısı ile ilgili parlamentoda yaptığı konuşmada “Bir sonraki adımın, Yunan karasularının, Girit adasının güneyi ve doğusunda da genişletilmesi olacağını” söylemişti.

Dendias ayrıca, karasularının “egemenlik konusu” olduğunu ve kimseyle müzakere etmeyeceklerini ileri sürdü. Söz konusu açıklamalar, Yunan haber sitelerinde manşetlerden duyuruldu. TBMM, Yunanistan’ın Ege’de karasularını genişletmesini “savaş sebebi” sayacağını içeren bir bildiriyi, 1995’te oybirliği ile kabul etmişti.

AKSOY’DAN DENDİAS’A AZINLIK YANITI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Türkiye’deki Rum azınlığa ilişkin sözlerine yanıt geldi.



Açıklamasında, Türkiye’deki Rum azınlığın sorunlarının diyalogla çözüldüğünün altını çizen Aksoy, “Batı Trakya Türk Azınlığı’na uyguladığı asimilasyon ve baskı politikası sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hakkında 3 kez ihlal kararı verilen bir ülkenin Dışişleri Bakanı’nın Azınlıklar konusunda ülkemizi eleştirmesi trajikomiktir” ifadelerini kullandı.



Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Antlaşması kaynaklı haklarının ısrarla ihlal edildiğini vurgulayan Aksoy, “Yunanistan, Batı Trakya’daki Türk Azınlığının sorunlarını soydaşlarımız ile diyalog içerisinde çözüme kavuşturmalıdır” çağrısında bulundu. Dendias, Türkiye’nin ülkedeki Rum azınlığın haklarının korunmadığı iddia ederek, “Türkiye Rum Azınlığın haklarına saygı göstermelidir” demişti.