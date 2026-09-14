Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye 'üstü kapalı' mesaj: Yunan basını, Atina'nın iki amacına dikkat çekti

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Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ankara ile ilişkilere dair bir sosyal medya paylaşımı yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "ihtiyatlı davranmalarının zayıflık olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Yunan basını, Miçotakis'in son mesajıyla Türkiye ile ilişkilerindeki tutumunu netleştirmeyi amaçladığını belirtti.

Miçotakis ülkenin refahı ve ilerlemesi için bir ön koşul olarak üç ilke belirledi. Yunan lider, bu ilkelerin "kesinlik, istikrar ve tutarlılık" olduğunu söyledi. Yunanistan Başbakanı, Türkiye ile "uluslararası hukuka ve deniz hukukuna bağlı kalarak, gerilim ve provokasyon içermeyen dostane ilişkiler" arayışında olduklarını bildirdi.

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Atina hükümetinin "sorumlu, vatansever ve gerçekçi bir dış politika izleyerek ülkeye hizmet ettiğini savunan Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:

"Bununla birlikte, ülkenin caydırıcılığını da güçlendirmeye özen gösteriyoruz. Bu, bugün Yunanistan'ın tüm bölgede güvenlik ve barış için bir güç olarak tanınmasını sağlıyor."

Atina'nın amacının "tüm revizyonist özlemlere kapalı, karşılıklı saygıya ve uluslararası meşruiyete açık bir gelecek" olduğunu açıklayan Miçotakis, "2019'dan beri izlediğimiz ve vatanımızı her alanda güçlendiren ulusal çizgimiz budur" değerlendirmesinde bulundu.

'TEHDİT ETMİYORUZ, TEHDİTLERİ KABUL ETMİYORUZ'

Topontiki'nin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile "uluslararası hukuka ve deniz hukukuna bağlı kalarak, gerilim ve provokasyon içermeyen dostane ilişkiler" aradığını "sert bir tonda" yineledi.

Gazete, Miçotakis'in açıklamasının, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Yerapetritis'in sözlerinden sadece birkaç gün sonra geldi. Yerapetritis, "son zamanlarda, bölgede uluslararası ittifakların geliştirdiği pozisyonlar olmak üzere çeşitli nedenlerden kaynaklanan daha fazla gerilim yaşandığını" vurgulamıştı.

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Yerapetritis ayrıca, "Bizim kanaatimizce sahada herhangi bir tehlike yok. Herhangi bir gerilim ya da baskı artışı için tüm senaryolarımız hazır. Yunanistan sahada karşılık vermeye hazır. Elbette biz de sahada karşılık vermeye hazırız" diye konuşmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Yerapetritis

'BU SÖZLERİN İKİ ANLAMI VAR'

Yunan gazetesi, Miçotakis'in açıklamasını "Türkiye'ye yönelik üstü kapalı bir mesaj" diye yorumlayarak, bu sözlerin esasında 2 temel anlamı olduğunu öne sürdü. Topontiki'nin analizine göre, Miçotakis Türkiye'ye ülkesinin Ege Denizi'ndeki iddialarından vazgeçmediği mesajını vermek istedi. Ayrıca Miçotakis'in muhalefetten gelen hükümetin dış politikasına yönelik eleştirilere dolaylı olarak yanıt verdiği kaydedildi.

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Gazete ayrıca Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin geldiği noktayı gösteren bir diğer unsurun ise Miçotakis ve Gerapetritis'in, 22-28 Eylül tarihleri arasında New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme planlamamaları olduğunu öne sürdü. Bu durumun, iki ülke arasındaki diplomatik temasların şu aşamada sınırlı tutulduğuna işaret ettiği iddia edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile 10 Haziran'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir araya gelmişti.

YUNAN BASININDA 'ÇİFTE MESAJ' YORUMU

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Yunanistan'ın News 24/7 haber sitesi, Miçotakis'in açıklamalarını "çifte mesaj" diye niteledi. Yunanistan Başbakanı'nın açıklamaları sadece Türkiye'ye değil, partisi Yeni Demokrasi'nin iç kesimlerine de yönelik olduğu ifade edildi. Özellikle eski başbakan Antonis Samaras'ın yeni kurulan partisinin, ulusal meseleleri ana argüman olarak kullanarak Miçotakis'ten hayal kırıklığına uğramış seçmenleri kendine çekme tehdidi yarattığı belirtildi.

Haberde Miçotakis'in açıklamalarının, hem Ankara'ya yönelik bir denge mesajı olduğu hem de muhalefetin eleştirilerine yanıt anlamına geldiği belirtildi. Yunan hükümetinin bakış açısına göre son 7 yılda izlenen dış politikanın sonuçları, yaklaşan seçim mücadelesinde Yeni Demokrasi'nin en iyi "kozlarından" birini oluşturuyor.

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News 24/7, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis ve Adalet Bakanı Giorgos Floridis'in ülkede hükümet istikrarı olmazsa, Türkiye'nin saldırı riskinin artacağını savunduğu anımsatıldı. Yunan hükümetinin sözcüsü Pavlos Marinakis, iki bakanın açıklamalarından uzak durmayı tercih etmişti.

Marinakis, Yunan-Türk diyaloğu politikasını savunarak, görüşmelerin ulusal pozisyonlardan geri adım atmak anlamına gelmediğini vurgulamıştı.

'AŞİL KALKANI' KAYNAK KODU TARTIŞMASI

Miçotakis, pazar günü yaptığı paylaşımda "Aşil Kalkanı" projesine ilişkin güvenceler de verdi. İsrail ile imzalanan anlaşmanın ardından muhalefet tarafından gündeme getirilen merkezi komuta ve kontrol sisteminin kaynak koduna ilişkin soruları yanıtlayan Miçotakis, "Endişelenenler için, merkezi komuta ve kontrol yazılımı Yunanistan'da olacak, programa katılan Yunan şirketleri tarafından üretilecek ve anlaşıldığı üzere Yunan operasyonel gereksinimlerine uyarlanmış Yunan kaynak kodunu geliştirmek için operasyonel ve teknolojik destek sağlanacak" dedi.

Açıklama, İsrail Savunma Bakanlığı Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Moshe Patel'in Kathimerini gazetesine verdiği ve kaynak kodunun anlaşmaya dahil edilmediğini belirttiği röportajın ardından geldi.

Miçotakis ayrıca, "Bu politikanın sahada sonuçları var; İtalya ve Mısır ile münhasır ekonomik bölge anlaşmaları, denizcilik alan planlaması, İyon Denizi'ndeki karasularının genişletilmesi, Rafale ve Belharra'nın yanı sıra iki İtalyan FREMM sınıfı fırkateynin satın alınması gibi" ifadelerini kullandı.