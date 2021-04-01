Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Libya'ya ziyaret
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in önümüzdeki hafta Libya'ya giderek altı yıldan beri kapalı olan Yunanistan Büyükelçiliğini yeniden açacağı öğrenildi.
Libya'da meydana gelen karışıklıkların ardından kapatılan Yunanistan Büyükelçiliği'nin gelecek hafta salı günü Trablus'ta Yunanistan Başbakanı tarafından yeniden açılacağı duyuruldu.
Yunan hükümeti sözcüsü Aristotelia Peloni konuya ilişkin basın mensuplarına verdiği demeçte, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ilişkileri normalleştirmek ve yeniden kurmak için Trablus'a gideceğini açıkladı.
Miçotakis'in Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile birlikte gerçekleştireceği ziyaretinde, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohammad Younes Menfi ve geçici başbakan Abdul Hamid Dbeibah ile görüşeceği belirtildi.
TEMMUZ 2014'TEN BERİ KAPALIYDI
Yunanistan Büyükelçiliği, Libya iç savaşı sırasında Yunanistan'ın ülkede bulunan 200 vatandaşını kurtarmasının ardından kapatıldı
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