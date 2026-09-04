Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten dikkat çeken Türkiye mesajı: Ankara bizimle iyi geçinmeli

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Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, görüşme sonrasın Türkiye'ye yönelik mesajlar verdi. Miçotakis, ülkesinin Türkiye'nin Avrupa yolunu güçlendirmek istediğini ancak Ankara'nın iyi komşuluk değerlerine bağlı kalabileceğini göstermesi gerektiğini savundu.

Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye'ye tehdit oluşturmayan bir ülke olduğunu belirterek, İsrail ile yapılan anlaşmaya ilişkin Atina'nın savunmasını güçlendirmeye yönelik önerileri kabul etmeyeceğini bildirdi.

Yunan lider, ülkesinin egemenliğinin sorgulanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Vatanım barışçıl bir ülkedir" açıklamasını yaptı.

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TÜRKİYE'YE KOŞULLU İYİ KOMŞULUK MESAJI

Miçotakis, Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak istediklerini vurguladı. Atina'nın İsrail ile yaptığı savunma anlaşmasının Türkiye ya da başka ülkelere yönelik bir tehdit oluşturmadığını iddia eden Miçotakis, ülkesinin egemenliğinin 'sorgulanmaması gerektiğini ifade etti.

Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye'nin AB üyelik sürecine destek vermeye devam edeceğini ancak bunun belirli koşullara bağlı olduğunu ifade etti. Atina yönetiminin, Ankara'nın komşuluk ilişkilerinde sorumlu davranması halinde bu desteğin süreceğini kaydeden Miçotakis, aksi durumda beklentilerin karşılanamayacağının altını çizdi.

'ATİNA SAVUNMA ÖNERİLERİNE KAPALI'

Miçotakis, Yunanistan'ın bölgesel bir tehdit unsuru olmadığını vurgulayarak, İsrail ile imzalanan anlaşma kapsamında ülkesinin savunma kapasitesini artırmaya yönelik hiçbir dış öneriyi dikkate almayacağını açıkladı.

Yunan lider, "Aktif bir savaş tehdidi olmamalı ve egemenliğimiz sorgulanmamalıdır. Türkiye'nin Avrupa yolunu güçlendirmek istiyoruz, ancak bu, Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkileri kurmakla birlikte ilerlemelidir. Vatanım barışçıl bir ülkedir ve kimseye tehdit oluşturmaz. Savunmasını nasıl güçlendireceğine dair kimseden öneri kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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ATİNA'NIN AB BÜTÇESİNDEN BEKLENTİLERİ

Miçotakis, Antonio Costa ile görüşmesinde 2028-2034 dönemi için yeni çok yıllı mali çerçeve konusunda müzakereleri ele aldıklarını belirterek, "Yıl sonuna kadar siyasi bir anlaşmaya varmamız şart. Kıbrıs başkanlığı temelleri attı, bütçe miktarı ve kaynak dağılımı konusunda İrlanda Başkanlığı'nın önerilerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yunanistan Başbakanı, daha iddialı bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Basitçe söylemek gerekirse, daha az harcayarak daha fazlasını başaramayız. Bizim için yakınlaşmayı destekleyen politikalar, büyümenin Birlik'in çevresindeki tüm ülkeleri ilgilendirmesini, aynı zamanda ortak Avrupa ailemizin merkezindeki ülkelere de fayda sağlamasını garanti eder." dedi.

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Yunan lider, savunma gibi ortak Avrupa kamu mallarının belirli koşullar altında yeni ortak borçlanma araçlarıyla finanse edilebileceğine inandığını söyledi. "Yeni finansman araçlarının oluşturulmasını her zaman değerlendirmeye hazırız. Tekrar ediyorum, Savunma gibi ortak Avrupa kamu mallarının belirli koşullar altında yeni ortak borçlanma araçlarıyla finanse edilebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YUNANİSTAN BU YANLIŞTAN DÖNMELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan seyehati dönüşü uçakta yaptığı açıklamada Atina'yı uyarmış ve "Yunanistan'la biz iyi komşuluk temelinde yürüyelim diyoruz. Kara parçamızdan, şöyle Kaş’tan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi? Ama biz her konuda samimi olduk. Yapıcı davranan taraf olduk. Fakat çoğu zaman iyi niyetimizin karşılığını göremedik. Bir defa Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım, Türkiye'nin, kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serinkanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan, girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri-askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir. Biz bölgemizde barış, güvenlik ve istikrar için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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TÜRKİYE'NİN DENİZ PARK ALANLARI İLANI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 milyon 170 bin 603 hektar büyüklüğündeki Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı ile 174 bin 214 hektar büyüklüğündeki Kuzey Ege Deniz Milli Parkı koruma statüsüne alındı. Bu kapsamda Türkiye'nin ilk deniz milli parkları Fethiye-Kaş ile Kuzey Ege oldu.

Ankara'nın hamlesi, öngörülen bir gelişmeydi. Yunanistan'ın 21 Temmuz 2025'te Güney Ege ve İyon Denizi'nde ilan ettiği deniz parklarının ardından Türkiye'den de benzer bir yanıt gelebileceği sinyali verilmişti. Nitekim Ankara'nın Atina'nın tek taraflı adımına karşılık olarak kendi deniz parklarını kuracağı yönündeki beklenti bir süredir siyasi kulislerde konuşuluyordu.

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Atina'nın çevre koruma iddiasıyla başlattığı bu girişimin, aslında Ege'de tek başına belirleyici olma hedefini mi taşıdığı sorusu kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan son kararnameler Yunanistan'a verilen ilk yanıtı oluşturmuştu.

İSRAİL İLE YUNANİSTAN'IN SAVUNMA ANLAŞMASI

İsrail ile Yunanistan, 31 Apustos'ta yaklaşık 3 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasını imzalamıştı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın İsrail-Yunanistan ilişkilerinde bugüne kadarki "en büyük savunma ihracatı anlaşması ve İsrail'in tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olduğu" belirtilmişti.

"Aşil Kalkanı" kapsamında İsrail'in, Yunanistan'da David's Sling (Davud Sapanı) sistemleri ve uçaklar ile füzelere karşı savunma için Barak MX sistemi dahil olmak üzere çok katmanlı bir hava savunma ağı kuracağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın, Rafael şirketinin Davud Sapanı ve IAI'nın Barak MX sistemlerinin yanı sıra Rafael'in Spyder ve MMR tipi çok görevli radarlarını da içerdiği ifade edilmişti.