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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten BM'de Türkiye mesajı! 'Her çabayı göstereceğim'

#Kiryakos Miçotakis#Yunanistan#BM Genel Kurulu
Yunanistan Başbakanı Miçotakisten BMde Türkiye mesajı Her çabayı göstereceğim

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile işbirliği arayışında her tür çabayı göstereceğini belirtti.

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(AA-Fotoğraf: AP) Türkiye ve Yunanistan arasında bir yılı aşkın süredir yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Türkiye ile diyalog kanallarını her zaman açık tutmak istediğini, 2020'de iki ülke arasında yaşanan gerginliğin tekrar etmesini istemediklerini söyledi.

Miçotakis, Yunanistan'ın egemenlik haklarını korumaya devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin aldığı "casus belli" kararı nedeniyle Yunanistan'ın 1995 yılından beri güç kullanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Türkiye ile işbirliği yaparak, yeni ortak düşmanlarla birlikte mücadele edilebileceğini savunan Miçotakis, Türkiye ile iklim krizi ve mülteci sorununda işbirliği yapılabileceğini kaydetti.

Miçotakis, tarih ve coğrafyanın iki ülkeyi birbirine bağladığını ifade ederken, "Türkiye ile işbirliği arayışına devam etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım." dedi.

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#Kiryakos Miçotakis#Yunanistan#BM Genel Kurulu