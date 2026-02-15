×
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara temaslarını değerlendirdi: 'Anlaşmazlıklar gerçek... Normal ilişkiler istiyoruz'

#Kiryakos Miçotakis#Yunanistan-Türkiye İlişkileri#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye ile gerilimsiz ve açık kanallara dayalı normal ilişkiler istediklerini belirtti. İki ülke arasındaki anlaşmazlıkların "gerçek ve önemli" olduğunu ifade eden Miçotakis, buna rağmen temasların uluslararası hukuk vurgusuyla yürütüldüğünü kaydetti.

Ankara'da gerçekleştirilen Yunanistan ve Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi’nin 6. Oturumu'nu değerlendiren Yunanistan Başbakanı Miçotakis, iki ülke arasındaki ayrılıkların devam ettiğini ancak bu konuların artık gerginlik yaratmadan dile getirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11 Şubat'ta bir araya gelen Miçotakis, ikim ülke arasındaki diplomatik temasların seyrine ilişkin bilgi verdi. Miçotakis, görüşmelerde açık iletişim kanallarının kullanıldığını ve uluslararası hukuka bağlılık ilkesinin esas alındığını vurguladı. Görüşmede hem yakınlaşma hem de ayrışma başlıklarının ele alındığını aktaran Miçotakis, sürecin yapılandırılmış diyalog çerçevesinde ilerlediğini bildirdi.

Miçotakis, Yunanistan’ın Türkiye ile ilişkilerde gerilim ya da durağanlık arayışında olmadığını belirtti. Yunanistan Başbakanı, Atina'nın ulusal çıkarlara bağlı, dengeli ve işlevsel bir ilişki hedeflediğini dile getirerek, coğrafi gerçekliklerin iki ülkeyi istikrarlı bir zeminde işbirliğine yönelttiğini vurguladı.

'ANLAŞMAZLIKLARIMIZ GERÇEK VE ÖNEMLİ'

Miçotakis, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda temaslara ilişkin ayrıntılara yer verdi.

Haftanın uluslararası toplantılar ve kararlarla geçtiğini belirten Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bizi birbirimize yaklaştıran ve ayıran noktalar hakkında samimi ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Anlaşmazlıklarımız gerçek ve önemli. Bunları küçümsemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İLE NORMAL İLİŞKİLER İSTİYORUZ'

Miçotakis, mevcut aşamada görüş ayrılıklarının gerginlik yaratmadan dile getirilebildiğini ifade ederek, "Bugün, gerginlik yaratmadan, açık iletişim kanallarıyla, özgüvenle ve uluslararası hukuka sürekli atıfta bulunarak görüşlerimizi vurgulayabiliyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara ile çeşitli alanlarda işbirliği yapmak istediklerinin altını çizen Miçotakis, "Yunanistan ne gerginlik ne de atalet arıyor. Türkiye ile ulusal çıkarlara odaklanmış, normal ve işlevsel bir ilişki istiyoruz" dedi.

'COĞRAFYAMIZ KOMŞULAR GEREKTİRİYOR'

Son 2 buçuk yılda başlatılan sürecin devam ettiğini belirten Miçotakis, "Coğrafyamız komşular gerektiriyor. Değişken bir uluslararası ortamda istikrarı seçiyoruz. Somut sonuçlar veren yapılandırılmış diyaloğu sürdürüyor ve işbirliği alanlarını genişletiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Miçotakis, ilişkilerde sorumluluk vurgusuyla hareket ettiklerine de dikkat çekerek, "Vatandaşların çoğunluğunun istediği de bu: Ulusal histeri değil, ulusal özgüvene sahip bir Yunanistan" mesajını paylaştı.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI: BU ÇABAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Yunanistan'ın ERT kanalına perşembe günü demeç veren Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki ülke arasındaki sorunların çözümü amacıyla uluslararası hukuka yaptığı atfın ikili ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını belirtmişti. Yerapetritis, Türkiye ile normal bir ilişki arzuladıklarını dile getirmişti.

Yerapetritis, son yıllarda siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı tedbirler temelinde yürütülen temasların önemli sonuçlar doğurduğunu vurgulamıştı. Büyük sorunların çözüm beklediğini ifade eden Yerapetritis, buna rağmen iki ülke arasında işlevsel bir iyi komşuluk ilişkisinin geliştirildiğini aktarmıştı.

Heyetler arası toplantılarda ticaret, göç, sivil savunma ve kültür başlıklarının gündeme geldiğini kaydeden Yerapetritis, “Türkiye ile normal bir ilişki arzuluyoruz. Coğrafya belli, bu çabayı sürdüreceğiz.” açıklamasını yapmıştı.

İletişim kanallarının açık tutulmasının önemine işaret eden Yunan Bakan, “Bu iletişim sayesinde kriz yaşanmayacağına dair ılımlı bir iyimserliğe sahip olabiliriz.” demişti.

