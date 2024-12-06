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Yunanistan Başbakanı Miçotakis parlamentoda rahatsızlandı

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#Yunanistan Başbakanı#Miçotakis#ATİNA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis parlamentoda rahatsızlandı
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 16:23

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis (56), parlamento kürsüsünde iken ani bir bel ağrısı nedeniyle konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.

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Miçotakis’in asgari ücret ile ilgili yasa tasarısının görüşüldüğü parlamentoda, 20 dakika sürmesi beklenen konuşması sırasında, birdenbire yüz ifadesi değişti.

Miçotakis, daha birkaç dakika geçmeden, birkaç cümle ile toparlamaya çalışarak, konuşmasını yarıda kesti.

Kürsüden, parlamentodaki koltuğuna ağır adımlarla ilerlerken elinden düşen bir kağıdı yerden alırken zorlandığı da görünen Miçotakis, bakanlarına “Belim çok ağrıyor” diyerek oturumdan ayrıldı.

Parlamento Başkanı Konstantinos Tasulas, “Başbakan konuşurken, beline aniden sancı girdi. Birkaç aydır, bel sancılarından şikayetçi. Endişe edilecek bir şey yok. Dinlenmek için evine gitti” dedi.

Bu arada, Miçotakis’in dün gerçekleştirmesi beklenen Lübnan ziyaretinin de “başbakanlık uçağının arızalanması” nedeniyle ertelendiği açıklandı.

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#Yunanistan Başbakanı#Miçotakis#ATİNA

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