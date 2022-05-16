Yunanistan Başbakanı Miçotakis ABD’de

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Miçotakis, yarın da ABD Kongresi’nde konuşacak ve bir dizi temaslarda bulunacak. Hükümet Sözcüsü Yianni İkonomu, Yunan başbakanının gerek Biden ile görüşmesi, gerekse Kongre’deki temaslarında Türkiye’ye değineceğini söyledi.

İkonomu, Miçotakis’in temaslarında gündeme getireceği bir diğer konunun da enerji olacağını belirtti. Sözcü, “Yunanistan, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ile elektriğin Balkanlara ve Avrupa’ya naklinde düğüm noktası olabilir. Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji bağımlılığından kurtulabilmesine katkıda bulunabiliriz” şeklinde konuştu. İkonomu, geçen hafta Yunan parlamentosunda onanan, ABD-Yunan yeni savunma işbirliği anlaşması için de “Bölgede oyunun kurallarını değiştiriyor” ifadesini kullandı.

Üç yıllık başbakanlık döneminde ikince kez Beyaz Saray’a gidecek olan (ilki Ocak 2020-Donald Trump dönemi) Miçotakis’in hem Başkan Biden ile görüşmesi hem de Kongre’de yapacağı konuşma için Atina’da çıta yüksek tutuldu. Yunan başkentinde, Biden’in, Yunanistan’ın ABD için güvenilir bir müttefik olduğunu belirtmesi ve Ukrayna konusundaki tutumunu övmesi bekleniyor.Miçotakis’in, Kongre’deki temasları sırasında ise Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 alımı ve Türk Hava Kuvvetleri’ndeki yaklaşık 80 F-16’nın modernizasyonu talebinin kabul edilmemesi amacıyla, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini etkilemeye çalışacağı ileri sürüldü. Miçotakis, ABD Kongresi’nde konuşma yapan ilk Yunan başbakanı olacak.