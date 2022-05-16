Yunanistan Başbakanı Miçotakis ABD’de

Miçotakis, yarın da ABD Kongresi’nde konuşacak ve bir dizi temaslarda bulunacak. Hükümet Sözcüsü Yianni İkonomu, Yunan başbakanının gerek Biden ile görüşmesi, gerekse Kongre’deki temaslarında Türkiye’ye değineceğini söyledi.
İkonomu, Miçotakis’in temaslarında gündeme getireceği bir diğer konunun da enerji olacağını belirtti. Sözcü, “Yunanistan, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ile elektriğin Balkanlara ve Avrupa’ya naklinde düğüm noktası olabilir. Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji bağımlılığından kurtulabilmesine katkıda bulunabiliriz” şeklinde konuştu. İkonomu, geçen hafta Yunan parlamentosunda onanan, ABD-Yunan yeni savunma işbirliği anlaşması için de “Bölgede oyunun kurallarını değiştiriyor” ifadesini kullandı.