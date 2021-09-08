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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 08.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunanistan Almanya’dan denizaltı torpidosu alıyor

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Yunanistan Almanya’dan denizaltı torpidosu alıyor

YUNANİSTAN, 110 milyon Euro karşılığında, Almanya’dan 44 adet ağır torpido satın alacak.

Alman Thyssen ve Atlas elektronik firmaları ile sağlanan yeni anlaşma, onay için önümüzdeki günlerde parlamentoya getirilecek. “SeaHake Mod 4” tipi torpidolar, Yunan Deniz Kuvvetleri’ndeki 209 ve 214 tipi denizaltılara takılacak. Yine Deniz Kuvvetleri için satın alınacak 4 yeni fırkateyn ile MEKO tipi 4 fırkayetinin de modernizasyonu için nihai karar sonbaharda verilecek. Yaklaşık 5 milyar Euro’luk fırkateyn projesi için ABD, Fransa, Almanya, Hollanda ve İngiletere’nin teklifleri inceleniyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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