Yunanistan Akdeniz’de hidrokarbon arayacak

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Norveç merkezli PGS şirketinden kiralanan “Nanco Swift” gemisi 12 kilometrelik bir sahada kablo sarkıtarak çalışmaya başladı. 2 yıl sürecek sismik araştırma çalışmalarının sonucuna göre, Exxon Mobil deneme sondajı yapıp yapmamaya karar verecek.

LİBYA’NIN SAHASINDA

Yunanistan’ın araştırma alanı için yayınladığı koordinatlar yaklaşık 40 bin kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Belirlenen sahalar, Türkiye için sorun teşkil etmese de Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki sınırları anlaşması gereği Libya’nın kıta sahanlığını ihlal ediyor. Libya’nın tepki gösterip göstermeyeceği merak konusu.