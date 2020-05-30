MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYunanistan açılıyor; Türkiye yok, Çin, Almanya var
GeriDünya Yunanistan açılıyor; Türkiye yok, Çin, Almanya var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yunanistan açılıyor; Türkiye yok, Çin, Almanya var

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan açılıyor; Türkiye yok, Çin, Almanya var
Abone Olgoogle-news

Yunanistan, 15 Haziran’dan itibaren, 29 ülkeden Covid 19 testi ve karantina mecburiyeti olmadan turist kabul edecek.

Yayınlanan listede, Çin, Almanya, İsrail ve tüm Balkan ülkeleri yer alırken, Türkiye, İtalya, ABD, İspanya ve İngiltere bulunmuyor. Hazırlanan listede yer alan ülke vatandaşlarının sadece havayolu ile Atina ve Selanik’e gelmelerine izin veriliyor. Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, listenin başka ülkelerin de katılımı ile 1 Temmuz’da genişletileceği belirtildi. Koronavirüsten düne kadar 175 kişinin hayatını kaybettiği Yunanistan’ı geçen yıl 33 milyon turist ziyaret etmişti.

False
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle