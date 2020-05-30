Yunanistan açılıyor; Türkiye yok, Çin, Almanya var

Yayınlanan listede, Çin, Almanya, İsrail ve tüm Balkan ülkeleri yer alırken, Türkiye, İtalya, ABD, İspanya ve İngiltere bulunmuyor. Hazırlanan listede yer alan ülke vatandaşlarının sadece havayolu ile Atina ve Selanik’e gelmelerine izin veriliyor. Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, listenin başka ülkelerin de katılımı ile 1 Temmuz’da genişletileceği belirtildi. Koronavirüsten düne kadar 175 kişinin hayatını kaybettiği Yunanistan’ı geçen yıl 33 milyon turist ziyaret etmişti.