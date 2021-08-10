Yunanistan 8 gündür yanıyor... 20 ülke söndüremedi

Yunanistan’ın başkenti Atina’ya 60 kilometre mesafedeki Eğriboz Adası’nda (Evia) geçen hafta başlayan yangın söndürülebilmiş değil. Şu ana dek 500 bin dönümlük ormanı yok eden alevler yüzünden bin ev de kullanılamaz hale geldi. Ülkenin güneyindeki Mora yarımadasında etkili olan yangın ise 110 bin dönüm arazi ile yüzlerce evi küle çevirdikten sonra kısmen kontrol altına alındı. Ülkede sadece 1 haftada yanan ormanların toplam büyüklüğü yaklaşık 750 bin dönüm oldu. Yangınlarda binlerce hayvanın telef olduğu tahmin edilirken, toplam maddi hasar en az 1 milyar Euro seviyesinde hesaplanıyor.

MİÇOTAKİS ÖZÜR DİLEDİ

Yunanistan’ın yangınla mücadelesine Akdeniz ve Ortadoğu’dan toplam 20 ülke destek veriyor. Ancak Eğriboz’daki yangın nedeniyle köylerden tahliye edilen 2600 kişi geceyi sahillerdeki gemilerde geçirirken halk, alevlere havadan yeterince müdahale yapılmamasından şikâyetçi. Yangınların söndürülmesinde geç kalındığı ve birimler arasında kooridanisyonun yetersiz olduğu sesleri başkentte de yükselmeye başladı. Başbakan Kiriakos Miçotakis, dün akşam ulusa sesleniş konuşmasında, yangınlar sırasında devletin zafiyet gösterdiği durumlar için Yunan halkından özür diledi. Miçotakis, “Hatalar yapıldıysa bunlar tespit edilecek ve sorumlulardan hesap sorulacaktır” dedi.

İSTİFA İDDİASI

Kara kuvvetlerinde 25 adet Chinook tipi helikopter bulunmasına karşın yangın söndürme çalışmalarına sadece 3’ünün katıldığının ortaya çıkması üzerine Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı Yorgos Kumentakis’i başka bir göreve tayin etti. Kumentakis’in istifasını verdiği iddiaları üzerine Yunan Savunma Bakanlığı komutanın görevine devam ettiğine dair açıklama yaptı. Bir bölge sakininin itfaiye talebine karşılık torpil sorduğunu iddia etmesi üzerine Arkadia bölgesi başkomiseri Konstantinos Papas, Yunan polis teşkilatı tarafından geçici olarak görevden alındı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor