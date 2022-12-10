Yunan vekil toplantı esnasında aniden soyununca olanlar oldu...

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Yunanistan MeRA25 Partisi MilletvekilliMaria Apatzidi, görüntülü toplantı uygulaması olan Zoom’da bir konuşma yaparkenyaşanan garip olay ülke gündemine oturdu.

Maria Apatzidi, Yunanistan parlamentosunda polis yasası hakkındaki kamu yönetimi komitesine hitap ederken, aynı partiden meslektaşı Kleon Grigoriadis aniden ekranda belirdi.



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Kameradan habersiz kıyafetlerini çıkarmaya başlayan Grigoriadis bir anda gömleğini çıkarınca Apatzidi, onu uyarmaya çalıştı. Arkasını dönüp arkadaşının üstsüz olduğunu fark eden vekil ne yapacağını bilemedi ve çareyi kamerayı elleri ile kapatmakta buldu.Grigoriadis yayında olduğunu anlayınca ,dedi.Sosyal medyada alay konusu olan olay için herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yunan seçmenler ise sosyal medyada, ‘biz sorunların çözülmesini beklerken onlar üstlerini değişmek ile meşguller’ ifadelerine yer verdi.

ABD KARŞITLIĞI İLE TANINIYOR

Grigoriadis daha önce Dedeağaç’ta konuşlanan ABD birlikleri için sert çıkışta bulunması ile ön plana çıkmıştı. Grigoriadis "Şu an Türk askerler değil, Amerikalı askerler Girit'te, Dedeağaç'ta, Larisa'da ve siz, SYRIZA'nın eski yoldaşlarının, ABD'ye bıraktığı diğer bölgelerde geziniyorlar. Şunu net söyleyelim: Şu an Yunanistan, devasa bir ABD üssüne dönüştü." ifadesini kullanmıştı.