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Yunan vekil toplantı esnasında aniden soyununca olanlar oldu...

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#Yunanistan#Vekil#Çıplak
Yunan vekil toplantı esnasında aniden soyununca olanlar oldu...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 14:55

Yunan milletvekili Kleon Grigoriadis'ın meslektaşı Maria Apatzidi “Zoom” yayını yaparken kamerayı fark etmeyip soyunmaya başlaması meclis komitesi toplantısında garip anlar yaşanmasına neden oldu. Yunan vekilin görüntüleri sosyal medyada alay konusu oldu, konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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Yunanistan MeRA25 Partisi MilletvekilliMaria Apatzidi, görüntülü toplantı uygulaması olan Zoom’da bir konuşma yaparkenyaşanan garip olay ülke gündemine oturdu.

Maria Apatzidi, Yunanistan parlamentosunda polis yasası hakkındaki kamu yönetimi komitesine hitap ederken, aynı partiden meslektaşı Kleon Grigoriadis aniden ekranda belirdi.

Yunan vekil toplantı esnasında aniden soyununca olanlar oldu...

Kameradan habersiz kıyafetlerini çıkarmaya başlayan Grigoriadis bir anda gömleğini çıkarınca Apatzidi, onu uyarmaya çalıştı. Arkasını dönüp arkadaşının üstsüz olduğunu fark eden vekil ne yapacağını bilemedi ve çareyi kamerayı elleri ile kapatmakta buldu.
Yunan vekil toplantı esnasında aniden soyununca olanlar oldu...

Grigoriadis yayında olduğunu anlayınca , "Tüm gün çalıştığınızda üstünüzü ofiste değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bazı vekiller insanların parasını çalmak yerine çalışıyor" dedi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada alay konusu olan olay için herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Yunan seçmenler ise sosyal medyada, ‘biz sorunların çözülmesini beklerken onlar üstlerini değişmek ile meşguller’ ifadelerine yer verdi.

ABD KARŞITLIĞI İLE TANINIYOR

Grigoriadis daha önce Dedeağaç’ta konuşlanan ABD birlikleri için sert çıkışta bulunması ile ön plana çıkmıştı. Grigoriadis "Şu an Türk askerler değil, Amerikalı askerler Girit'te, Dedeağaç'ta, Larisa'da ve siz, SYRIZA'nın eski yoldaşlarının, ABD'ye bıraktığı diğer bölgelerde geziniyorlar. Şunu net söyleyelim: Şu an Yunanistan, devasa bir ABD üssüne dönüştü." ifadesini kullanmıştı.

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