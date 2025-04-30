Yunan ve Türk yetkililer Selanik’te buluştu

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ile Büyükelçi Theoharis Lalaku’nun başkanlık ettikleri toplantıya, üst düzey askerler ile sivil yetkililer katıldı.

BAKAN İSTANBUL’A GELİYOR

İki ülke savunma bakanlıklarından yapılan açıklamalarda “Toplantıda her iki taraf, 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri gözden geçirmiş ve 2026 yılı uygulama planını ele almıştır. Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki toplantı Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecektir” denildi.

Bu arada, Yunan Dışişleri bakanı Yorgo Yerapetritis ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu özel bir ziyaret için bugün İstanbul’a gelecekler. Yerapetritis, Fener Patriği Bartholomoes ile görüşecek ve İstanbul’daki Rum azınlık ileri gelenleri ile bir araya gelecek; Heybeliada Ruhban Okulu’nu da ziyaret edebileceği belirtildi. Yerapetritis’in ayrıca, Yunan medya organlarının İstanbul’daki muhabirleri ve Türk gazeteciler ile toplantıları gerçekleştirmesi ihtimali bulunuyor. Özel ziyaret de olsa Yerapetritis’in üç, Papadopulu’nun ise dört gün için İstanbul’da kalacak olmaları Atina’da dikkat çekti. Yunan medyasında “İstanbul ziyaretinin süresi çok uzun. Yerapetitis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile buluşup kahve mi içecek” şeklinde ifadeler yeraldı.