Yunan ve Rum liderler Netanyahu’ya gitti... Türkiye karşıtlığı buluşturdu

İSRAİL, Yunanistan başbakanları Binyamin Netanyahu ve Kiriakos Miçotakis ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis dün Kudüs’te 10’uncu ‘Üçlü Zirve’de bir araya geldi. “Üçlü Zirve”de, İsrail-Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi arasında, savunma dahil her alanda staretejik işbirliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldığı açıklandı.

“Üçlü Zirve’den önce Netanyahu ile başbaşa görüşen, Ramallah’da da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile biraraya gelen Miçotakis, “İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki ittifak, bu karmaşık bölgede sorumluluk, istikrar ve ortak çıkarların temel taşıdır. Güvenliği güçlendirmek, ekonomilerimizi geliştirmek ve halklarımız arasındaki bağları derinleştirmek için tutarlı ve kararlı bir şekilde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Antisemitizmin demokratik toplumlarda yeri yoktur ve dini nefrete karşı mücadele etmeliyiz” ifadesini kullandı. Hristodulidis ise “Bugün burada işbirliğimizi daha da geliştirmek yükümlülüğünü üstleniyoruz” şeklinde konuştu.



Netanyahu da yaptığı açıklamada, isim vermedi ancak doğrudan Osmanlı dönemine işaret etti ve Türkiye’yi hedef alarak, “Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail imparatorluk hakimiyeti altındaydı, Bölgede imparatorluk dönemini yeniden canlandırmak isteyenlere sesleniyorum. Unutun aklınızdan bile geçirmeyin, biz 3 ülke kendimizi savunmaya muktediriz” ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis ve Rum lider Nikos Hristodulidis de İsrail’le askeri, teknoloji ve ticari ilişkilerde ‘sınırsız işbirliği’ yapacaklarını söyledi.

TÜRKİYE SORULUNCA YETKİLİLER ARAYA GELDİ

Netanyahu, İsrail'in teknoloji lideri olduğunu iddia ederek Yunanistan ve GKRY ile birlikte bölgenin geleceğini en son teknolojilerle şekillendireceklerini savunarak yapay zeka, siber güvenlik ve ileri araştırma alanlarında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştıklarını açıkladı.Netanyahu, Yunanistan, GKRY ve İsrail üzerinde tarihsel hakimiyeti yeniden kurmak isteyenler olduğunu iddia ederek "Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek gücümüz var." ifadesini kullandı.

İsrailli bir gazetecinin konuk liderlere yönelttiği "Türkiye'ye mesajınız nedir?" sorusunun ardından araya giren İsrail Başbakanlık Ofisi yetkilileri konuk liderlerin soru almayacağını belirtti. Bunun üzerine basın mensubu, Trump ile görüşmesinde İran konusunda nasıl bir beklentisi olduğu sordu. Netanyahu cevabına ”Kimseyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz." ifadesiyle başladı.



GÖZLERİ GAZZE GÜCÜNDE

Kiriakos Miçotakis ve Nikos Hristodulidis’in, ABD Başkanı Donald Trump’un Gazze çözüm planının ikinci aşamasında oluşturulması öngörülen “Uluslarararası İstikrar Gücü”nde bir şekilde Yunanistan ile Rum Kesimi’nin de yer almalarını Netanyahu’dan isteyecekleri söyleniyordu. Yunanistan ve Rum Yönetimi, Gazze konusunda açık bir şekilde İsrail’i desteklediler. Yunan ve Rum medyasında zirvenin ABD’nin de ‘hayır duası’ ile gerçekleştirildiği de özellikle vurgulandı.

Yunanistan, Türk-Yunan kara hududu, Ege ve Doğu Akdeniz’de “Aşil Kalkanı” adıyla 3.5 milyar Euro’luk 5 ayrı tipte füze sistemleri konuşlandırmayı planlıyor. Yunan hükümeti, sözkonusu projenin, ilk ayağını oluşturan İsrail’den 691 milyon Euro değerinde, füze ve mermileri ile birlikte 36 adet Puls (Hassas Üniversal Fırlatma Sistemi) tipi çok namlulu füze ve roket fırlatma sisteminin satın alımını kararlaştırdı. “Aşil Kalkanı”nı için diğer füze sistemlerinin de İsrail’den satın alınmaları düşünülüyor.

SAVUNMADA SIKI İŞBİRLİĞİ

İsrail ile Yunanistan arasında son yıllarda programlı ortak askeri tatbikatlar düzenleniyor. İsrail, Yunanistan’da dikkat çekici bazı yatırımlar da gerçekleştirdi. SK Group ve Plasan Sasa şirketlerinden oluşan konsorsiyum, 3 milyon Euro nakit ve 90 milyon Euro yatırım taahüdünde bulunarak, askeri araç üreten Selanik’teki Yunan Araç Sanayisi’nin (ELVO) yüzde 79 hisselerini satın aldı. İsrail Elbit frması ise Yunanistan’ın güneyinde Mora Yarımadası’ndaki (Peloponez) Kalamata şehrinde Yunan pilot adaylarının eğitildiği ‘Uçuş Eğitim Merkezi’nin modernize edilerek ‘Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi’ne dönüştürülmesi projesini üstlendi.

Miçotakis, Ramallah’ta Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

GÜNEY KIBRIS’A YENİ İSRAİL ÜSSÜ

İSRAİL medyası, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı üzerinde hak iddia eden Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail’le birlikte Türkiye’ye karşı hava ve deniz kuvvetlerinden oluşacak tugay seviyesinde ortak bir acil müdahale gücü kurma planları yaptığı haberlerine yer vermişti.

‘ORTAK TUGAY DEMEDİ

Küdüs’te buluşan İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimi liderleri, ortak tugay konusuna değinmedi, ancak Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, Kıbrıs Rum yönetiminde siber güvenlik merkezi kurma kararı aldıklarını açıkladı. Miçotakis, merkezin önümüzdeki yaz aylarında faaliyet geçeceğini ve 3 ülkenin silahlı kuvvetlerinin katılacağı ortak tatbikatlar yapacaklarını söyledi.

İSRAİL KIBRIS’A YERLEŞİYOR

Güney Kıbrıs’ta kurulacak merkez pratikte İsrail’in üssü olacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu konuda, İsrail merkezli yapay zekâ ve teknoloji şirketlerinin akın akın Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan’a yerleştiğine dikkat çekti ve “Kıskanmıyorum. Bu şirketler ülkelerimizin ilişkisini kuvvetlendiriyor. Hristodulidis’ten öğrendim. Lefkoşa ile İsrail arasında her hafta 180 karşılıklı uçak seferi yapılıyormuş. Bu müthiş bir sayı” ifadelerini kullandı.



3 liderin Batı Kudüs'te gerçekleştirdiği toplantı bugün İsrail ve Yunan medyasının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Yunan medyası bunu 'üçlü koalisyon' olarak sunsa da muhalefetin tepkisini gizleyemedi.

Yeni Sol (Nέα Αριστερά) partisi Miçotakis'in Akdeniz'de tehlikeli oyunlar oynadığına dikkat çekerek şu açıklamayı yayınladı;

"Miçotakis hükümeti, Doğu Akdeniz’de tehlikeli oyunlar oynuyor; Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında soruşturma yürütülen Netanyahu’nun da yer aldığı üçlü iş birliğini, askerî bir kutup niteliği taşıyan bir yapıya dönüştürüyor.

Bugün sunulduğu haliyle Yunanistan–Kıbrıs–İsrail üçlü iş birliği; istikrar, barış ve uluslararası hukuka saygı mesajı vermekten ziyade, özellikle Türkiye’ye karşı tırmanma ve karşıtlık mesajı yayıyor.

Bu söylem ve pratik; Gazze’de yaşanan soykırımı provokatif biçimde görmezden geliyor, uluslararası hukuku baypas ediyor ve ülkeyi bölgenin askerîleştirilmesini hedefleyen bir politikayla hizalıyor.

Çelişki açıktır: Bir yanda askerî ortaklıklar ve güç rekabeti mesajları, diğer yanda diyalog ve çok taraflı iş birliği vaatleri.

Bu diplomatik tutarsızlık yalnızca tehlikeli olmakla kalmıyor; Yunan ve Kıbrıs çıkarlarını doğrudan zayıflatıyor, Kıbrıs meselesinde olumsuz sonuçlar doğurma riskini artırıyor ve ülkeyi gerilimleri azaltmak yerine derinleştiren tercihlere hapsediyor.

Yunanistan; uluslararası hukuka açık bağlılık, insan haklarına saygı ve savaşların sona erdirilmesine aktif katkı temelinde tutarlı, çok boyutlu ve barışçıl bir dış politika izlemelidir. Askerî kutupların ve tehlikeli jeopolitik oyunların zincirinde bir halka gibi hareket etmemelidir. "



İmerodromos gazetesi de Miçotakis'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne göre suçlu olan Netanyahu'ya bir kez daha destek vermesine tepki gösterdi ve Yunan başbakanı 'soykırım kelimesi kendisine “ağır gelen” kişi' olarak tanımladı.

Gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

"Miçotakis gerçekleştirilen 3'lü zirvede 'katil devlet' İsrail'e desteğini her şekilde dile getirdi. Netanyahu’nun bakışları altında, ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahalesinin ardından Gazze Şeridi’nde “bir fırsatın ortaya çıktığını” iddia etti. Peki bu “fırsat” nedir? Trump’ın Gazze planı, Filistinlilerin kendi topraklarından sürülmesini amaçlamaktadır; üstelik ateşkes bugün bile sadece sözde kalmakta, çünkü İsrail öldürmeye devam etmektedir."

İSRAİL MEDYASI: TÜRKİYE'YE KARŞI BİRLEŞME

İsrail medyası zirveyi 'Üçlü ittifak' ve 'Türkiye'ye karşı birleşme' olarak yorumladı. Netanyahu'nun üstü kapalı sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj olduğunu yazan İsrail basını Yunanistan ve GKRY liderlerinin Netanyahu çevresinde toplandığını vurguladı.