Yunan ve İsrailli lobi liderleri Türkiye'ye karşı faaliyetlerini anlattı: Ankara, bölgede giderek güçleniyor

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Türkiye'nin savunma sanayiinde peş peşe attığı hamleler, Trump'ın göreve başlamasından sonra Ankara-Washington arasında ısınan ilişkiler ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki hızlı yükselişi hem Yunansitan hem de İsrail'i alarma geçirmiş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump’a yaklaşma yolları arayan Yunanistan, ABD’nin güçlü lobi ve iletişim şirketlerinden Barbour, Griffith & Rogers (BGR) ile geçtiğimiz aylarda anlaşırken, Yunan medyası da her fırsatta Türkiye'ye F-34 satışının engellenmesi gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE KARŞITLIĞINI GİZLEMEDİLER



Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) CEO'su Ted Deutch ve Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) İcra Direktörü Endy Zemenides'in bugün Yunan Kathimerini gazetesine verdikleri röportajda ana gündem yine Türkiye'ydi.



Kathimerini'ye ortak röportaj veren Deutch ve Zemenides, ABD'nin bölgedeki diplomatik çabalarının devam ettiğini belirterek, "3+1" (Yunanistan-GKRY-İsrail ve ABD) iş birliği mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Son dönemde İsrail'den uzaklaşarak Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmeye odaklanan Trump yönetimini Ankara karşıtı bir pozisyona sürüklemek için çalıştıklarını gizlemeyen Deutch, Yunanistan ve GKRY'nin Tel Aviv hükümeti ile yakınlığını giderek artırdığına dikkat çekti.

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'YUNAN VE İSRAİLLİ LOBİCİLER ARTIK KRİTİK MEVKİLERDE DEĞİL'

İsrailli lobi yöneticisi, Kongre'de çalıştığı dönemde AJC ve HALC'nin "davayı" ilerletmek için stratejik olarak kilit komitelere yerleştirilmiş çok sayıda üyesi olduğunu söyledi. Deutch, durumun artık değiştiğini ve İsrail ile Yunanistan'ın çıkarları için çalışan çok sayıdaki lobicinin artık kritik mevkilerde olmadığını da sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 Eylül 2024'te GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir araya gelmişti. Üç isim, Doğu Akdeniz'de enerji alanında iş birliğini görüşmüştü.

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YUNANİSTAN VE İSRAİL, TÜRKİYE F-35 ALAMASIN DİYE LOBİ YAPIYOR

İki isim Türkiye'nin dış politikasına ilişkin görüşlerini de paylaştı. Zemenides, İsrail'in Gazze'deki soykırımına dair yorum yapmaktan kaçınarak, Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteğe dikkat çekti. Yunan lobi lideri, bu nedenle Türkiye'ye F-35 verilmemesi için faaliyetlerini sürdürdüklerini de bildirdi.

Deutch da Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine karşı çıkarak, Ankara'nın F-35'leri elde etmesiyle Orta Doğu'da daha da güçlü bir pozisyonu olacağını kaydetti. F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmemesi gerektiğini savunan İsrailli lobi lideri Türkiye-ABD yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

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Ankara'nın her zaman Amerikan çıkarlarıyla uyumlu hareket etmediğini söyleyen Deutch, Türk savunma sanayisinin giderek geliştiğini ifade ederek, F-35'lerin bu gelişimi daha da hızlandırabileceğini belirtti.

Amerikan Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JINSA), mayıs ayı başında CAATSA yaptırımları kapsamında F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin yeniden programa dahil edilmemesi gerektiğini savunan bir rapor hazırladı. Raporda, Türkiye'nin 'bölgesel bir güç' olduğuna dikkat çekilerek, F-35'lerin Ankara yönetiminin elini güçlendirileceği kaydedildi.

'TÜRKİYE MASADA': CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İLE TRUMP'IN YAKIN İLİŞKİLERİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

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Zemenides,Türkiye'nin Suriye'de "kazandığını" hatırlatarak bu durumun Doğu Akdeniz'de 3+1 aleyhine bir denge yarattığını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki yakın ilişkiye vurgu yapan Zemenides, Tom Barrack'ın ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi olarak atanmasını da Ankara lehine bir durum olarak tanımladı.

Türkiye'nin kendileri açısından önemli bölgelerde "masada olduğunu" söyleyen Zemenides, Mavi Vatan'ın Yunanistan ve İsrail için bir rahatsızlık kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi. Zemenides ve Deutch, Türkiye'nin bölgede giderek daha güçlü hale geldiğini belirterek, bu durumun İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin çıkarlarıyla çeliştiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump 5 Mayıs'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletme konusunda uzlaştı.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE ARTAN ETKİSİNE KARŞI IMEC PROJESİ

ABD'de İsrail ve Yunanistan adına lobi faaliyetleri yürüten en önemli isimler arasında yer alan iki isim, Hindistan'dan başlayarak Arap Yarımadası'ndan geçen ve İsrail üzerinden Yunanistan'a açılan ticaret yolu projesi IMEC'in (Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru) hızlandırılması için Tel Aviv ve Atina'ya çağrı yaptı. İki isim IMEC'in, Türkiye'nin bölgede giderek artan etkisini kırmak için bir araç olduğunu dile getirdi.

IMEC projesinin 3 ülke arasındaki iş birliğini daha ileri seviyeye taşıyacağını vurgulayan Zemenides ise Yunanistan ve GKRY'ın bu süreçte aktif rol alması gerektiğini söyledi. Zemenides, GKRY'ın AB dönem başkanlığını ve Yunanistan'ın BM Güvenlik Konseyi başkanlığını üstleneceğine dikkat çekerek, iki ülkenin bu pozisyonlarını IMEC'i hayata geçirmek için kullanması gerektiğini savundu.

Zemenides, ABD'li yetkililerin Çin ile rekabette IMEC'in önemli bir rol oynayabileceğini düşündüğünü açıklayarak, "Ancak IMEC henüz Washington'da somut bir stratejiye dönüşmedi, ancak bu fırsatı değerlendirmek için doğru zaman" diye konuştu.