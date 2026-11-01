Yunan uzmanlara göre... Doğu Akdeniz’de gerilim hemen dinmez

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ANKARA-Atina arasında Doğu Akdeniz’de tansiyonun yükseldiği, Yunanistan’da ise genel seçimlere geri sayımın başladığı bir dönemde, Atina’nın durumunu uzmanlara sorduk. Yunan Dışişleri Bakanlığı danışma kurulu Ulusal Dış Politika Konseyi üyesi Prof. Konstantinos Filis, Doğu Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye-Libya mutabakatını onaylamasının Ankara’nın konumunu zayıflattığını savunuyor. IBNA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Spiros Sideris ise kararın Atina’yı çıkmaza soktuğunu ve Yunanistan’ın diplomatik açıdan zayıf göründüğünü düşünüyor. İki uzman askeri çatışma ihtimalini düşük görse de gerilimin süreceği konusunda hemfikir.

‘KABLO SORUNU ÇÖZÜLÜR’

Filis, Yunanistan, GKRY ve İsrail arasında planlanan elektrik kablosu projesine Türkiye’nin itirazlarının Fransa’nın yapacağı yazılı bildirimle aşılacağını söyledi. Fransız hükümetinin Türkiye dahil tüm taraflara yakında bildirimde bulunacağını belirten Filis, bu adımın ardından Ankara’nın kablo güzergâhı için NAVTEX yayımlayacağını, Yunanistan’ın da karşılık vereceğini kaydetti. Önümüzdeki günlerde yeni bir NAVTEX savaşının yaşanabileceğini ancak diplomatik gerilimin ardından kablo çalışmalarının başlayabileceğini düşündüğünü ifade etti.

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2023’te başlayan yumuşama sürecinin ardından iki ülkenin yeni bir gerilim dönemine girdiğini belirten Filis, önümüzdeki aylarda özellikle diplomatik cephede yeni anlaşmazlıklar yaşanabileceğini düşünüyor. İki ülke arasında sorunların çözümüne yönelik diyalog bulunmadığını söyleyen Filis, askeri çatışmayı ise olası görmüyor.

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‘ATİNA ÇIKMAZA GİRDİ’

Sideris ise Doğu Libya’nın kararının, 2019’daki Türkiye-Libya mutabakatında olduğu gibi Atina’yı hazırlıksız yakaladığını söyledi. Yunanistan’ın diplomatik açıdan zayıf göründüğünü ve atabileceği adımların sınırlı olduğunu savundu.

Sideris, Girit’in güneyinde karasularını 12 deniz miline çıkarmanın Yunanistan’a kayda değer avantaj sağlamayacağını düşünüyor. Uluslararası mahkemeye başvurmanın bazı sorunları çözebileceğini ancak Meis ve Girit’in güneyindeki adaların deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında ne ölçüde etkili olacağı konusunda riskler taşıdığını belirtiyor. Sideris, Atina’nın yönetmek zorunda olduğu bir açmazla karşı karşıya olduğunu söylüyor.

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‘KAZA RİSKİ ARTACAK’

Sideris, Türkiye ile Yunanistan arasında askeri çatışma ihtimaline ilişkin tartışmaların gerçek bir savaş riskinden çok seçimler öncesinde siyasi tabanları konsolide etme çabasıyla ilgili olduğunu düşünüyor. Ne Ankara’nın ne de Atina’nın sıcak çatışma istediğini belirten Sideris, denizde yaşanabilecek bir kaza veya yanlış hesabın krize yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

İSRAİL BU KRİZE BURNUNU SOKMAZ

Sideris, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanacak bir krizde İsrail’in devreye girmesini beklemediğini belirtiyor. Netanyahu iktidarda olsun ya da olmasın İsrail’in müdahil olmayacağını düşünen Sideris, iki ülke arasındaki ilişkilerde siyasi irade ortaya konmadıkça kayda değer bir değişiklik yaşanmayacağını savunuyor.