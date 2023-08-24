Yunan televizyonunda insanlık ayıbı: 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik

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Yunanistan'ın kuzeydoğusunda hafta sonu çıkan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı.



Dumanlar başkent Atina'nın semalarına kadar ulaşırken yetkililer 2022 yılının 2017'den sonra orman yangınları açısından en kötü ikinci yıl olarak kayıtlara geçtiğini belirtiyor.

