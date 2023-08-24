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Yunan televizyonunda insanlık ayıbı: 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik

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#Yunanistan#Orman Yangını#Ert
Yunan televizyonunda insanlık ayıbı: 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 09:53

Yunanistan devlet kanalı ERT'nin haber bülteni sunucusu Alexandras Douvara,18 göçmenin can verdiği orman yangınları ile ilgili yayınında skandal sözlere imza attı.

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Yunanistan'ın kuzeydoğusunda hafta sonu çıkan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı.

Dumanlar başkent Atina'nın semalarına kadar ulaşırken yetkililer 2022 yılının 2017'den sonra orman yangınları açısından en kötü ikinci yıl olarak kayıtlara geçtiğini belirtiyor. 

Yunan televizyonunda insanlık ayıbı: 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik

18 GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Salı günü Yunanistan'ın Türkiye sınırı yakınındaki Meriç Bölgesi'nde orman yangınlarının devam ettiği Dadia Milli Parkı'nda 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemeler sonrası hayatını kaybedenlerin düzensiz göçmenler olduğu belirlendi. 

DEVLET KANALINDA İNSANLIK AYIBI... AKILALMAZ SÖZLER...

Yunanistan devlet kanalı ERT orman yangınları ile ilgili yaptığı bir yayında büyük bir insanlık ayıbına imza attı.

Kanalın haber bülteni sunucusu Alexandras Douvara,Dadia ormanında 18 kişinin hayatını kaybettiği trajedi için "Tek hoş olan şey, alevler içinde kalarak hayatını kaybeden 18 göçmenden başka insan hayatının yasını tutmamış olmamızdır" dedi.
Yunan televizyonunda insanlık ayıbı: 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik



YUNAN MEDYASI ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNE KOYDU

Douvara'nın sözleri şok etkisi yaratırken Yunan medyası deneyimli gazeteciyi eleştiri oklarının hedefine koydu.

Yunan basınında Douvara'nın göçmenlerin can kaybı dışında başka bir insan kaybının yaşanmamasını bir zafer(!) olarak görmekten çekinmediğine dikkat çekildi ve 'Devlet televizyonu spikeri aşırı sağın en iyi savunucusu olarak karşımıza çıkıyor.' ifadeleri yer aldı.

"UTANÇ VERİCİ"

Efimerida gazetesi sözleri “utanç verici” olarak yorumlarken, In.gr haber sitesi spikerin göçmenlerin hayatlarını Yunanların hayatından daha aşağıda görmesinin kabul edilmez olduğunu vurguladı.

Yunan televizyonunda insanlık ayıbı: 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik


"DERHAL ÖZÜR DİLEYİN"

Sosyal medya kullanıcıları hem kanala hem spikere tepki göstererek açıklamanın 'insanlık dışı' olduğunu belirttiler. 

SYRIZA basın temsilcisi Stergios Kalpakis de devlet televizyonunu derhal özür dilemeye çağırdı ve "Hiçbir insan hayatı diğerlerinden daha az önemli değildir." dedi.

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#Yunanistan#Orman Yangını#Ert

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