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Yunan siyasetçiden 2024 itirafı: 'Türkiye savaş gemilerini gönderince geri çekildik'

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#Yunanistan#Türk Savaş Gemileri#Yunanistan-GKRY Elektrik Hattı
Yunan siyasetçiden 2024 itirafı: Türkiye savaş gemilerini gönderince geri çekildik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 12:36

Yunan Milletvekili Angelos Syrigos, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)arasında 2024 yılında hayata geçirmeye çalıştıkları elektrik hattı projesine ilişkin konuştu. Syrigos, Ankara'nın izni alınmadan yürütülen deniz tabanı araştırmalarının Türk savaş gemilerinin bölgeye gönderilmesi üzerine terk edildiğini belirtti.

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Yunanistan’da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Angelos Syrigos, ERT News’te katıldığı programda, Temmuz ve Kasım 2024’te yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Syrigos, 2024'te Türkiye’den izin almadan Yunanistan-GKRY elektrik bağlantısı projesine ilişkin Girit yakınlarındaki deniz tabanı araştırmalarında, Türk savaş gemilerinin bölgeye ulaşması üzerine iki kez geri adım attıklarını kaydetti.

Syrigos, Türkiye’nin Temmuz 2024’te 5 savaş gemisini, kasımda ise daha düşük yoğunlukta olmak üzere yeniden savaş gemilerini bölgeye göndermesinin ardından Yunanistan’ın tepkisine ilişkin, “Her iki olayda da geri adım attık. Deniz tabanı araştırmalarına devam etmedik.” dedi.

Yunan siyasetçiden 2024 itirafı: Türkiye savaş gemilerini gönderince geri çekildik

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''GERİ ADIM ATTIK'

Sunucunun “Geri adım mı attık?” sorusuna "evet" yanıtını veren Syrigos, Atina’nın o dönemde sorunun diyalog ve deniz altı kablolarının döşenmesine ilişkin uluslararası hukuk hükümleri çerçevesinde çözülebileceğini düşündüğünü öne sürdü.

Syrigos, geçmişte aynı geniş deniz bölgesinde kablo döşeme faaliyetlerinin ciddi sorun yaşanmadan gerçekleştirildiğini, bu nedenle mevcut projenin de benzer şekilde ilerleyebileceğinin düşünüldüğünü ancak bu kez aynı koşulların oluşmadığını ifade etti.

Kablo çalışmaları için Türkiye’den izin istenmeyeceğini, ancak bu kez Fransız araştırma gemisi tarafından Türk tarafına bilgilendirme yapılabileceğini savunan Syrigos, Türkiye’ye yapılacak bilgilendirmenin izin talebi anlamına gelmeyeceğini iddia etti.

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#Yunanistan#Türk Savaş Gemileri#Yunanistan-GKRY Elektrik Hattı

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