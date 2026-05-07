Yunan siyasetçi Kirços'tan Atina'ya Türkiye çağrısı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 11:52

Avrupa Parlamentosunun (AP) eski Yunan Milletvekili Yorgos Kirços, Yunanistan'ın İsrail nedeniyle Türkiye ile karşı karşıya gelmemesi gerektiğini söyledi.​​​​​​​ Tel Aviv ile Atina arasındaki yakınlaşmanın Ankara'yı zor durumda bırakacağı görüşüne inanmadığını belirten Kirços, ülkesinin İsrail ve Türkiye arasındaki karşıtlığa dahil olmasına itiraz etti.

Kirços, İsrail ile Yunanistan'ın son dönemde yakınlaşmasını değerlendirdi.

İsrail’in son derece saldırgan bir politika izlediğini ve bölgede istikrarı bozan bir unsura dönüştüğünü vurgulayan Kirços, her zaman İsrail yanlısı tutumuyla tanınan ABD’de bile kamuoyunun fikrinin değiştiğini ifade etti.

Kirços, ABD’de son yapılan anketlere göre İsrail’i destekleyenlerin oranının yüzde 37’ye düştüğünü belirterek, Yunanistan’da da kamuoyu görüşünün benzer olduğunu aktardı.

Yunanistan’da yapılan anketlere göre, Yunanların yaklaşık yüzde 70 ila 75’inin İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik tavrını saldırgan bulduğunu dile getiren Kirços, İsrail ve ABD’yle aynı fikirde olanların oranının yüzde 20 civarında kaldığını kaydetti.

Kirços, Yunanistan’daki hükümetin İsrail politikası için ise “(Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis’in Netanyahu'ya bağımlı olduğu bir ilişki oluştu. Miçotakis Netanyahu için 'Dostum Bibi' diyor.” şeklinde konuştu.

NETANYAHU'NUN 2 TEMEL SORUNU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun başında iki temel sorun olduğuna işaret eden Kirços, bunlardan birinin Uluslararası Adalet Divanı tarafından savaş suçu işlediği gerekçesiyle aranıyor olması, bir diğerinin de İsrail Yüksek Mahkemesinde yargılanması olduğunu dile getirdi.

Kirços Netanyahu’nun hem İsrail topraklarını genişletmek hem de kendini korumak için sürekli bir çatışma istediğine değinerek, “Bence Miçotakis ve Yunan hükümeti, Netanyahu’nun politikalarıyla arasına bir mesafe koymalı." dedi.

Yahudi lobisinin ABD’de çalıştığı gibi Yunanistan’da da varlık gösterdiğini belirten Kirços, “Çok paraları, çok etkileri var. Onları destekleyen önemli isimler var. Netanyahu’nun böylesi sorunları varken, Miçotakis’in onunla ilişkisinin reklamını yapması ilginç.” diye konuştu.

"TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'IN ORTAK GEÇMİŞİ VAR"

Kirços, Yunanistan’ın İsrail ile yakınlaşması halinde Türkiye’nin zor durumda kalacağına ilişkin bir kanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Şimdilerde hükümet yanlısı basının insanlara pazarladığı bir teori var. Buna göre, düşmanının düşmanı dostumdur. Görüyoruz ki İsrail ve Netanyahu’nun yerine geçmek isteyenler Türkiye’nin yeni İran olabileceğini söylüyor. Söylediklerine göre, İsrail’in bölgeyi denetim altında tutma çabasında şimdi rakibi İran. Gelecekte ise Türkiye olabilir, özellikle Suriye konusunda, eğer İsrail Suriye’nin topraklarının bir kısmını alırsa.”

Bu görüşe inanmadığını bildiren Kirços, “Yunanistan ve Türkiye’nin zor bir tarihi, ortak geçmişi var. Aralarında farklı sorunlar var ancak aynı zamanda pratik sorunları çözmelerinde ve birlikte ilerlemelerinde fayda olan komşu ülkeler.” dedi.

'SORUNLAR YAŞAMAK AYRI, ANLAŞMA İHTİYACI AYRI'

Kirços Yunanistan’ın, Türkiye ile İsrail arasında kalmaması gerektiğini ifade ederek, “Türkiye ile ikili sorunlar yaşamak ayrı, komşu ülkeler olarak anlaşma ihtiyacımız ayrı, Yunanistan’ı olası bir İsrail-Türkiye karşıtlığına karıştırmak ayrı.” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa ile Yunanistan’ın ortak bir Avrupa Birliği (AB) geçmişi olduğuna anımsatan Kirços, İsrail ile ittifakın Fransa ile ittifaka benzemediğini belirtti.

Kirços, “İsrail ile ittifak yapmak gibi bir zorunluluğumuz yok. İsrail’in yaklaşımı da Avrupa gibi değil. İsrail, BM kararlarına saygı göstermeyen, Yunanistan dış politikasının sürekli atıfta bulunduğu uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyete göre hareket etmeyen bir devlet. O halde ne işimiz var İsrail ile?” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın Fransa gibi AB ülkeleriyle yakın ilişkiler kurmasını doğru bulduğunu aktaran eski AP Milletvekili Kirços, “Ama İsrail’den uzak durmalıyız çünkü İsrail saldırgan, aşırı derecede siyonist bir devlet ve sürekli kendine karşıt arıyor, sorun yaratıyor. İsrail'in Türkiye karşıtı bir stratejisi olduğu için bu Yunanistan için bir tehlike işaretidir. Kendi aramızda anlaşmazlıklarımızın olması ayrı, İsrail yüzünden birbirimize girmemiz ayrı.” diye konuştu.

