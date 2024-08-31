Yunan sahilinde ölü balık krizi

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VOLOS Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, sahil kesiminde ticari aktivitelerin son 3 günde yüzde 80 oranında azaldığı ve bazı işletmelerin kapılarını geçici olarak kapatmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Yunan basınına konuşan Otelciler Birliği yetkilileri, ortaya çıkan sorunun bölgenin imajını zedelediğini belirterek, sorumlulara karşı dava açmayı ve tazminat talep etmeyi düşündüklerini kaydetti. Bölgedeki sekiz plajda denize girilmemesi konusunda uyarılar yapılırken, olaya tatlı su balıklarının akıntıya kapılarak denize ulaşmasının neden olduğu dü

şünülüyor.