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Yunan sahilinde ölü balık krizi

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#Yunanistan#Volos#Ölü Balık
Yunan sahilinde ölü balık krizi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 07:00

Yunanistan’ın Volos kenti kıyılarına 100 tondan fazla ölü balık vurdu. Yayılan kötü koku yüzünden bölgede turizm olumsuz etkilendi.

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VOLOS Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, sahil kesiminde ticari aktivitelerin son 3 günde yüzde 80 oranında azaldığı ve bazı işletmelerin kapılarını geçici olarak kapatmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Yunan sahilinde ölü balık krizi

Yunan basınına konuşan Otelciler Birliği yetkilileri, ortaya çıkan sorunun bölgenin imajını zedelediğini belirterek, sorumlulara karşı dava açmayı ve tazminat talep etmeyi düşündüklerini kaydetti. Bölgedeki sekiz plajda denize girilmemesi konusunda uyarılar yapılırken, olaya tatlı su balıklarının akıntıya kapılarak denize ulaşmasının neden olduğu dü
şünülüyor.

 

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#Yunanistan#Volos#Ölü Balık

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