Yunan-Rum lobisinden Trump’a F-35 baskısı... ‘Türkiye’ye satmayın’

Türkiye’nin 2019 yılında Rus yapısı S-400 füzeleri satın alması nedeniyle ABD’nin ilgili yasasını çiğnediği ve “haklı olarak” F-35 programından çıkarıldığını öne süren dört milletvekili “Başkan Erdoğan’ın, Türkiye’nin NATO’daki yükümlülüklerine rağmen, Rusya federasyonu ile askeri işbirliği kararı, ABD’nin savunma teknolojisi güvenliğini torpillemekte ve ittifakın savunma teknolojisi güvenliğini de açık bir şekilde tehdit etmektedir” dediler. S-400’leri elinde bulundurmaya devam eden Türkiye’nin, F-35 uçakları programına dahil edilmesi halinde, ABD’nin hassas askeri bilgilerinin Rus istihbaratına verilmesi tehlikesi bulunduğunu öne süren milletvekilleri, “Erdoğan hükümetinin, davranışında özlü değişiklikler yapmadan ödüllendirilmesi, ABD dış politikasının inandırıcılığını zayıflatacaktır” iddiasında bulundu.