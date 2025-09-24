Yunan-Rum lobisinden Trump’a F-35 baskısı... ‘Türkiye’ye satmayın’

×
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 07:00

ABD’deki Yunan-Rum lobisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yarın Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesi, bir kez daha Türkiye aleyhinde harekete geçti. Yunan asıllı Amerikalı milletvekilleri Gus Bilirakis, Chris Pappas, Nicole Malliotakis ve Dina Titus yaptıkları ortak açıklamada, Trump’tan Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına dahil etmemesini istediler.

Türkiye’nin 2019 yılında Rus yapısı S-400 füzeleri satın alması nedeniyle ABD’nin ilgili yasasını çiğnediği ve “haklı olarak” F-35 programından çıkarıldığını öne süren dört milletvekili “Başkan Erdoğan’ın, Türkiye’nin NATO’daki yükümlülüklerine rağmen, Rusya federasyonu ile askeri işbirliği kararı, ABD’nin savunma teknolojisi güvenliğini torpillemekte ve ittifakın savunma teknolojisi güvenliğini de açık bir şekilde tehdit etmektedir” dediler. S-400’leri elinde bulundurmaya devam eden Türkiye’nin, F-35 uçakları programına dahil edilmesi halinde, ABD’nin hassas askeri bilgilerinin Rus istihbaratına verilmesi tehlikesi bulunduğunu öne süren milletvekilleri, “Erdoğan hükümetinin, davranışında özlü değişiklikler yapmadan ödüllendirilmesi, ABD dış politikasının inandırıcılığını zayıflatacaktır” iddiasında bulundu.

