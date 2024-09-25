Yunan-Rum lobisinden küstah F-35 mektubu

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ABD’deki Yunan-Rum lobisinin önde gelen örgütlerinden Yunan-Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Türkiye’ye F-35 satışına onay verilmemesi talebiyle, Senato ve Temsilciler Meclisi’ne göndermek üzere bir mektup hazırladı.

Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin Başkanı Ben Cardin ve üyesi James Risch ile Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul ve üyesi Gregory Meeks’e gönderilmek üzere hazırlanan mektupta, Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili ABD yönetiminden herhangi bir talep gelmesi halinde, bunu reddetmeleri çağrısı yapıldı.

Türkiye’nin ABD’den alınan silahları, ABD’nin müttefiklerine karşı kullandığı iddiasının da kaleme alındığı mektupta “Türkiye F-35 programına dahil edilerek ödüllendirilmemelidir” denildi. Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye, F-35 projesinden çıkarılırken ABD, Yunanistan’a F-35 satışı için yeşil ışık yakmıştı.