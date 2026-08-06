Yunan-Rum kablo projesine Fransız desteği

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in katılımıyla dün Atina’da düzenlenen törende, Fransız yatırım grubu Meridiam’ın, projeyi yürüten Great Sea Interconnector (GSI) şirketine çoğunluk hissedar olarak katılmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Yunanistan, daha sonra İsrail’i de kapsayacak olan projenin yeniden hız kazanmasında Fransa’nın rolüne dikkat çekerken, Ankara’nın itirazlarının sürecin önündeki en önemli belirsizliklerden biri olmaya devam ettiğini yazdı.

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Newsbreak haber portalı, “projede Ankara’nın gölgesinin” olduğuna dikkati çekerek, daha önce de Yunan-GKRY’nin kablo döşeme girişimlerini durdurma yönündeki girişimlerini hatırlattı. Atina, Fransa’ya projeye ortak ederek, Ankara karşısında Atina’nın elini siyasi açıdan güçlendirebileceğine inanıyor. Türkiye ise, deniz yetki alanlarını ilgilendiren projelerde kendi hak ve çıkarlarının dikkate alınması gerektiği görüşünde ısrarlı.