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Hürriyet
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Dünya
Sefa KARAHASAN / DHA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 16:49,Son Güncelleme:

Yunan profesör, 'Meis Türkiye’ye daha yakın' deyince ihraç edildi

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Yunan profesör, 'Meis Türkiye’ye daha yakın' deyince ihraç edildi
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Atina Üniversitesi profesörlerinden Dr. Hristos Rozakis, Yunanistan'da katıldığı bir programda Meis Adası’nın Türk sahiline daha yakın olduğunu söyledi. Rozakis açıklamaları üzerine üyesi olduğu Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi.

Yunanistan'da gündem olan olayda TV sunucusu, Türkiye'nin KKTC ile yaptığı kıta sahanlığı anlaşmasını eleştirdi. Rozakis de "Türkiye kıyılarının, Kıbrıs kıyıları boyunca uzunluğu çok daha büyüktür. Sonuç olarak Türkiye, Kıbrıs kıyılarına kendi kıyılarına yakın bir sınır çizgisi çizdi. Böylece Türkiye daha fazla kıta sahanlığı aldı" dedi.

MEİS TÜRKİYE'YE YAKIN

Konuyu Meis adasına getiren Yunan sunucu, profesörün açıklamasına sert sözlerle tepki verdi. 

Yunan profesör, Meis Türkiye’ye daha yakın deyince ihraç edildi

Rozakis, Meis adasının Yunan toprağı olduğunu anlatmaya çalışan Yunanlı sunucuya, "Tabi ki. asıl mesele Meis'in Türkiye sahillerine çok yakın olması. Meis'in karşısındaki kıyıların uzunluğu daha çok büyük ve kıta sahanlığının sınır çizgilerini belirlemek için temel kriterlerden biri de kıyıların uzunluğudur" cevabını verdi.

İHRAÇ EDİLDİ

Sunucunun, "Şu anda Yunanistan karasularının 12 deniz miline genişletmesi yanlış mı olur?" sorusuna Rozakis, "Yunanistan’ın şu an 12 mil karasuyu ilan edecek kapasiteye sahip olmadığını anlamanız lazım. Çünkü böyle bir adım tüm Ege denizini kilitler" karşılığını verdi.

Yunan profesör, Meis Türkiye’ye daha yakın deyince ihraç edildi

Rozakis açıklamaları üzerine üyesi olduğu Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi.

Yunanistan medyası, Rozakis'i sert sözlerle eleştirdi.

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