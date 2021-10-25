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Yunan prense milyarder eş

#Nina Flohr#Yunanistan#Anna Maria
Yunan prense milyarder eş

Yunanistan’ın başkenti Atina’da hafta sonu en çok konuşulan konu, devrik Yunan kralı Konstantin’in (81) küçük oğlu prens Filipos’un (35) İsviçreli milyarder iş kadını Nina Flohr (34) ile düğünü oldu.

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Pandemi nedeniyle sadece 100 davetlinin katıldığı ayine, sağlık sorunları bulunan devrik Yunan Kralı Konstantin tekerlekli sandalye ile katıldı. Damadın teyzesi İspanya Kraliçesi Sofia ile Danimarka, Bulgaristan, İsveç, Hollanda ve Sırbistan kraliyet aileleri mensuplarının yanı sıra Yunan jet sosyetesi de davetliler arasında yer aldı.

Nina Flohr, ünlü giyim markalarından Chanel’e diktirdiği uzun duvaklı, yarı dekolte gelinliği ve kayınvalidesi Anna Maria’dan düğün için borç aldığı kraliçe tacı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

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#Nina Flohr#Yunanistan#Anna Maria

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