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Yunan polisinden Türk mafyası raporu

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#Yunanistan#Polis#Mafya
Yunan polisinden Türk mafyası raporu
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 07:00

Yunan Polisi (ELAS), Türkiye’deki suç örgütlerinin Yunanistan’daki faaliyetleri ile ilgili olarak gizli bir rapor hazırladı.

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Bazı bölümleri Kathimerini gazetesinde yayınlanan gizli raporda, organize suç örgütü mensuplarının Yunanistan’a kaçtıktan sonra terör örgütü PKK ya da FETÖ üyesi olduklarını söyleyerek iltica talebinde bulundukları belirtildi. Raporda, Türk suç örgütü üyelerinin, Atina’nın merkezi ile banliyö bölgelerinde, AirBnb aracılığıyla kiraladıkları evlerde yaşadıkları, lüks araçlar kullandıkları ve sosyal medya hesaplarında sık sık fotoğraf ve videolarına yer verdikleri kaydedildi.

‘ARTAN BİR TEHDİT’

Aynı raporda, Türkiye merkezli organize suç örgütlerinin Yunanistan’daki faaliyetlerinin “sürekli artan bir tehdit olduğu” belirtilirken, ülkenin “Türk mafyasının hesaplaşma yerine dönüşmesi tehlikesi bulunduğu” vurgulandı.

Bu yıl içerisinde Baygaralar çetesinin bazı üyeleri Türk ve Yunan güvenlik makamlarının işbirliğiyle yakalanmıştı. Haziran ayında ise iki çete üyesine Pire kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlenmişti. Geçen yıl da Daltonlar çetesinin 6 üyesi, Atina yakınlarında bir otomobilin içinde infaz edilmişti.

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#Yunanistan#Polis#Mafya

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