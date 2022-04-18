Yunan polisi: FETÖ ve PKK Atina’da hesaplaştı

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YUNAN Polis Teşkilâtı (ELAS), ilki geçen yıl 5 Eylül’de Pire’nin Paşalimanı sahilinde, ikincisi de 7 Ekim’de Atina yakınlarındaki Anavisos kasabasında yaşanan silahlı saldırıların, FETÖ ve PKK terör örgütleri arasında uyuşturucu hesaplaşması olduğu sonucuna vardı. Yunan İstihbarat Teşkilâtı (EYP) ve İnterpol’ün de yardımlarıyla sürdürülen soruşturmada, 6 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaralandığı saldırılarla ilgili olarak, muhtemelen PKK üyesi 1 kişi gözaltına alındı. Saldırılarda yer alan PKK ve FETÖ üyesi diğer 5 kişi ise kayıplara karıştı. ELAS’ın soruşturma belgelerine ulaşan Kathimerini gazetesine göre saldırılar şöyle oldu:

İNTİKAM KARARI

“Geçen yıl 5 Eylül’de, Paşalimanı’ndaki yaya yolunda, kimliği meçhul 2 kişi, 22 ve 26 yaşlarında 2 Türk vatandaşının (daha önce kardeş oldukları ileri sürülmüştü) ayaklarına 3 el ateş ettiler. Yaralılar, polise ifadelerinde ‘Yunanistan’a 6 ay önce geldik. HDP üyesiyiz’ dediler. Birinin adının Murat olduğu belirtilen yaralılar, taburcu olduktan sonra intikam almaya karar verdiler. Kendilerine ateş eden ve muhtemelen tanıdıkları saldırganlardan birinin sosyal medyada hesabındaki bir fotoğrafından Anavisos kasabasında lüks bir dairede yaşadığını tespit ettiler. Geçen yıl 7 Ekim’de de saat 20.25’te, dairenin balkonunda oturan PKK ve FETÖ üyesi 4 kişiyi, 24 el ateş edip yaraladıktan sonra kaçtılar.” Kathimerini’ye göre, ELAS’ın belgelerinde şu bilgiler de yeraldı: “Anavisos’taki lüks daireyi, daha sonra İngiltere’ye kaçan 1 FETÖ üyesi kiralamıştı. Aynı kişi, kaçmadan önce 2018’de Ekvator’dan Yunanistan’a 178 kilo eroin getiren şebekenin ‘dayı’ adıyla tanınan 52 yaşındaki elebaşısını Malandrinu cezaevinde ziyaret etti.” Mısırlı bir taksi şoförü de ifadesinde “Birbirlerini Türkiye’den tanıyan çocuklar, taksi istediklerinde beni çağırıyorlardı. Saldırılar hesaplaşma için yapıldı” dedi.

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PLANÖR İLE YUNANİSTAN’A KAÇTILAR

FETÖ üyesi olduğu sanılan 2 Türk vatandaşı, dün planörle Atina yakınlarındaki Eğriboz adasına kaçarak, Yunan makamlarından iltica talebinde bulundu. Planör ile Atina’ya yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Eğriboz adasının merkezinden 126 kilometre uzaklıkta bulunan Karistos sahil kasabası açıklarında denize inen 32 ve 33 yaşındaki 2 Türk yüzerek karaya çıktı. Yunan medyasına göre adları açıklanmayan bu iki kişi ifadelerinde Türkiye’de polis memuru olduklarını, planör ile İzmir civarından hareket ettiklerini, hedeflerinin Atina’ya ulaşmak olduğunu, ancak yakıtlarının bitmesi yüzünden Eğriboz açıklarında denize iniş yaptıklarını söyledi.