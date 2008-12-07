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Yunan polisi 16 yaşındaki genci vurdu

Yunan polisi 16 yaşındaki genci vurdu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün gece, kendilerini anarşist ve iktidar karşıtı olarak tanımlayan bir grup ile polis arasında çatışma çıktı, olaylar sırasında 16 yaşındaki bir genç polis kurşunuyla yaşamını yitirdi. Yunanistan bugün ayakta. İçişleri Bakanı sabah istifasını sundu... Başbakan kabul etmesi. Olaylar sürüyor...

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Atina, Selanik, Yanya, Patras ve Girit ayakta

Atina'da dün gece 16 yaşındaki bir gencin polisin açtığı ateş sonucu yaşamının yitirmesinin ardından başlayan olaylar tüm Yunanistan'a yayıldı.

Kendilerini "anarşist" ve "iktidar karşıtı" olarak niteleyen gruplar, Atina, Selanik, Yanya, Patras ve Girit adasında çok sayıda banka şubesi, işyeri, polis karakolu, kamu binası ve aracı ateşe verdi.

Her yerde eylemler var

Atina'da Teknik Üniversitede çıkartılan yangının, itfaiye ekiplerinin maskeli gruplarca yaklaştırılmaması nedeniyle halen söndürülemediği ve şu ana kadar ise kent merkezindeki "Monastiraki" semti ile "Ermu" caddesinde 16 banka şubesi, 20 dükkan ve 12 aracın göstericilerce ateşe verildiğini, "Akropolis" semti polis merkezine de saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Polise savaş açtılar

Göstericilerin, güvenlik önlemleri almaya çalışan polis ekiplerine ve devriye gezen polis araçlarına molotofkokteylleri attığı da kaydedildi.

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Ateşe verilmeseler de saldırılar sonucu camlarının kırılmasıyla ciddi maddi hasara uğrayan banka şubesi, bina ve araç sayısının ise henüz belirlenemediği belirtildi.

Bu arada ülkenin diğer bölgelerinde gece boyunca süren gösterilerde, Selanik kentinde üç banka şubesi ile bir otel ve polis karakolunun saldırıya uğradığı belirtilirken, Girit adasının Hanya ve Kandiye (İraklion) kentlerinde, bazı kamu binaları ile bir polis karakolunun ateşe verildiği, çok sayıda banka şubesinin de camlarının kırıldığı bildirildi.

Polis ile göstericiler çatıştı

Haberlerde, Patras ile Yanya kentlerinde de anarşist grupların polis karakollarına taşlı saldırılarda bulunduğu, polis ile göstericiler arasında çatışmalar çıktığı belirtildi.

"Anarşist" ve "iktidar karşıtı" grupların bugün öğle saatlerinde Atina kent merkezinde bir protesto gösterisi düzenlemeyi planladığı açıklandı.

İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFASINI SUNDU
BAŞBAKAN İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Bu arada İçişlere Bakanı Prokopis Pavlopulos ile Bakan Yardımcısı Panayotis Hinofotis'in bu sabah istifalarını Başbakan Kostas Karamanlis'e sundukları, ancak istifalarının kabul edilmediği bildirildi.

Düzenlediği olağanüstü basın toplantısında görevine devam ettiğini söyleyen Pavlopulos, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü ve suçluların "örnek" olacak şekilde cezalandırılacağını ifade etti.

16 yaşındaki gencin ölümü için "münferit olay" dedi

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Polisin açtığı ateş sonucunda 16 yaşındaki gencin yaşamını yitirmesini "münferit bir olay" olarak nitelendiren Pavlopulos, polis teşkilatına güvendiğini söyledi.

Pavlopulos, protesto gösterisiyle ilgili olarak da insan haklarıyla ilgili gösterileri haklı bulduğunu, ancak bu gösterilerin diğer masum vatandaşlara zarar vermesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Atina kent merkezindeki "Eksarhia" semtinde dün gece meydana gelen olayda, devriye gezen polis aracına taş ve sopalarla saldıran bir grup maskeli şahısa polisin ateş açması üzerine kimliği açıklanmayan 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetmişti.

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