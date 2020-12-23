Yunan pilotları İsrail eğitecek

Yunan Parlamentosu Silahlanma Komisyonu, Kalamata’da bulunan hava harp okulu öğrencileri ile yeni mezunların uçuş eğitimi aldıkları üsteki ‘Uçuş Eğitim Merkezi’nin işletilmesinin 22 yıl süreyle İsrail’in ELBİT firmasına verilmesini görüştü. Anlaşmanın gerekli prosedürü geçtikten sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

MERKEZ YENİLENECEK

1.3 milyar Euro’luk proje, hava üssünde kullanılan ve önemli bir bölümü arızalı olan T-2 tipi askeri eğitim uçaklarının yerini İsrail firmasının tahsis edeceği İtalyan yapımı M-346 tipi askeri eğitim uçaklarının almasını, ayrıca yine eski model T-6 tipi uçakların bakım ve onarımını öngörüyor. İsrailli firma, en az 25 eğitim uçağının her an kullanıma hazır halde bulunacağı garantisini verdi. Yunan medyasına göre halen kullanılabilir durumda olan eğitim uçaklarının sayısı 10 civarında. Yunanistan’a yılda 62.5 milyon Euro’ya mal olacak proje ayrıca, eğitim için gerekli yer cihazlarının yenilenmesini ve Yunan eğitmenlerin yanı sıra, İsrailli eğitmenlerin de genç Yunan pilotlara yılda 5-10 bin saat eğitim vermelerini içeriyor.

ULUSLARARASI STATÜ

Yunan Savunma Bakanlığı kaynakları, Kalamata’daki ‘Uçuş Eğitim Merkezi’nin İsrail firması tarafından ‘uluslararası’ bir merkeze dönüştürmesi ile, sadece Yunan değil, talep gelmesi durumunda Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden de genç pilotların burada eğitilebileceğini, dolayısıyla önemli maddi kazanç sağlanabileceğini belirttiler.