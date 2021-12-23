Yunan Parlamentosu’ndan silahlanmaya yeşil ışık

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Yunan Parlamentosu’nun Silahlanma ve Anlaşma Komisyonu, bir dizi silahlanma programını kabul ederek genel kurula sevketti. Komisyonun yeşil ışık yaktığı silahlanma programında şunlar yer alıyor:

Fransa’dan fırkateyn alımı: Maliyeti 3 milyar 48 milyon Euro olacak fırkateynlerden ilki 2025, sonuncusu ise 2026 yılında teslim alınacak. Yunanistan’ın anlaşmadaki opsiyon hakkını kullanıp 1 fırkateyn daha alması halinde, toplam maliyet 4 milyar 70 milyon Euro’ya ulaşacak.

Fransa’dan savaş uçağı alımı: Yunanistan, 2.3 milyar Euro’ya sipariş ettiği 18 adet Rafale’e ek olarak 6 adet savaş uçağı sipariş etmeyi kararlaştırmıştı. Ek uçakların teslimatı 2024’te başlayacak. Toplam 24 Rafale’in maliyeti ise yaklaşık 3.5 milyar Euro.

Almanya’dan 44 adet ağır torpido satın alımı: Yunan Deniz Kuvvetleri’ndeki 209 ve 214 tipi denizaltılara takılacak SeaHake Mod4 tipi 44 ağır torpidonun maliyeti 112 milyon Euro civarında.

C-27J tipi askeri nakliye uçaklarının modernizasyonu: Yunan Hava Kuvvetleri’ndeki 8 adet uçağın modernizasyonu 55 milyon Euro’ya mal olacak.

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OCAKTA İLK TESLİMAT

Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, 18 Rafale savaş uçağından ilk altısının 19 Ocak’ta teslim edileceğini açıkladı. Uçaklar, Atina yakınlarındaki Tanagra hava üssüne konuşlandırılacak.