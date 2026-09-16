Yunan ordusunun eski amiralinden Aşil Kalkanı isyanı: İsrail ile anlaşmadaki tehlikeye dikkat çekti! Yunanistan'a pahalıya mal olur

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Fenekos, Yunanistan'ın İsrail'den satın almak için anlaşma imzaladığı "Aşil Kalkanı" silah sisteminin kaynak kodunun Atina'ya verilmeyeceği haberleri hakkında konuştu.

Merkezi komuta sisteminin, komuta ve kontrol altyapısının kaynak koduna sahip olmanın, Aşil Kalkanı bünyesinde işbirliği yapan silah ve silah sistemlerinin tamamının kaynak koduna sahip olmak anlamına gelmediğini belirten Fenekos, bugüne kadar kamuoyuna açıklanan veriler ışığında İsrail'den satın alınacak SPYDER, BARAK MX ve Davud Sapanı sistemlerinin kritik dahili işlevlerine ait bir kaynak kodunun Yunanistan'a verildiğine dair bir bilgi olmadığını ifade etti.

Fenekos, kaynak kodunun Aşil Kalkanı için kritik olduğunu belirterek. "Zira, sadece füze ve radar satın almıyoruz. Platformların, sensörlerin, komuta merkezleri, farklı silah sistemleri ve silahların tehditlere ilişkin veri alışverişi yapması ve işbirliği yapması gereken bütünsel bir hava savunma ağı kuruyoruz." açıklamasını yaptı.

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YUNAN HÜKÜMETİNE İSRAİL UYARISI

"in.gr" haber sitesine konuşan Fenekos, bu nedenle Aşil Kalkanı'nın maliyetinin ne kadar olduğunu bilmenin yeterli olmadığını belirterek, "Yunanistan'ın tek başına tam olarak yapabileceğini, hangi değişimlerde üretici firmaya ihtiyaç duyulacağını, hangi bağlantıların üçüncü ülke onayı gerektirdiğini ve özellikle Davud Sapanı'nın hangi bağlantılarının öncesinde ABD'nin onayını gerektirdiğini bilmemiz gerekir." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümetini İsrail ile anlaşma konusunda uyaran Fenekos, bu maliyetin kriz veya savaş dönemlerinde, anlaşmanın yapıldığı tarihte elde edilen maliyetten çok daha yüksek olacağına dikkat çekti. Yunan uzman, Kritik bir silah sisteminde bağımlılık maliyetinin de hesaplanması gerektiğini vurguladı.

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MİÇOTAKİS YÖNETİMİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Yunanistan'da muhalefetteki partiler ise anlaşmanın İsrail'e savunma alanındaki bağımlılığı artıracağını, Yunan vergi mükelleflerine mali yük getireceğini ve ülkenin bölgesel politikasını daha fazla İsrail'e bağlayacağını söylemişti.

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin İsrail ile imzaladığı "Aşil Kalkanı" anlaşmasının "utanç verici" olduğunu belirterek, "Yunanların büyük bir çoğunluğu soykırımcı Apartheid devletine karşı olmasına rağmen, biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik." ifadelerini kullanmıştı.

Basında yayımlanan değerlendirmelerde de anlaşmanın maliyeti, İsrail'e teknolojik ve stratejik bağımlılık ile Atina'nın Orta Doğu'daki konumuna etkileri tartışma konusu olmuştu.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

AŞİK KALKANI ANLAŞMASI

İsrail ve Yunanistan arasında 31 Ağustos'ta Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması imzalanmıştı. "Aşil Kalkanı" anlaşması kapsamında İsrail'in, Yunanistan'da David's Sling (Davud Sapanı) sistemleri ve Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından Barak MX sistemi dahil çok katmanlı hava savunma ağı kuracağı belirtilmişti.

Anlaşmanın, Rafael şirketinin Davud Sapanı ve IAI'nın Barak MX sistemlerinin yanı sıra yine Rafael'in Spyder sistemini ve IAI'nın hava kontrolüne yönelik MMR tipi çok görevli radarlarını da içerdiği kaydedilmişti.

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Bunun yanında Rafael'in öncülüğünde geliştirilecek yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi de anlaşmaya dahil edilmişti.