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DHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım!

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Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım!
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Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Meclis Üyesi ve milli muhafız olan M.Y adlı Yunan vatandaşı, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik “Burada (mülteciler için) çadırların kurulduğu atış poligonundayım. Bu kez hareket eden doğal hedeflerle tekrar atış yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın mültecilere yönelik ırkçı yaklaşım ve nefret söylemlerine bir yenisi daha eklendi.Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Kalloni Nahiyesi Meclis Üyesi ve  milli muhafız olarak görev yapan Yunanlı M.Y, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik yaptığı paylaşım kan dondurdu. Sosyal medya hesabından askeri tatbikat atış alanında çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak  tüyleri ürperten yazı yazan M.Y, “Burada (mülteciler için) çadırların kurulduğu atış poligonundayım. Bu kez hareket eden doğal hedeflerle tekrar atış yapmak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

KİN VE NEFRET SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, paylaşım nedeniyle savcılık söz konusu M.Y adlı milli muhafız görevlisinin silahını teslim etmediğini ve M.Y'nin " kin ve nefret suçundan" olayla ilgili cezai soruşturma başlatması üzerine gözaltına alındığını duyurdu.

Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım


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