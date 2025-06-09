Yunan milletvekilinin evine bombalı saldırı

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Selanik polisi, yerel saatle sabah 04.00 sularında Simopoulos'un evinin giriş kısmına yerleştirilen patlayıcıların infilak ettiğini açıkladı. Patlamanın şiddetiyle binanın cam girişinin kırıldığı, ancak yakındaki diğer yapılarda herhangi bir hasar oluşmadığı belirtildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Simopoulos, evine daha önce de saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yunan milletvekili, geçmişte kimliği belirsiz kişilerin evine boya atarak zarar verdiğini kaydetti.

Yerel polis ekipleri, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Patlamanın meydana geldiği saatlerde Simopoulos'un evde olmadığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Yunan devlet televizyonu ERT'ye konuşan Simopoulos, "Eğer o anda binaya giren ya da çıkan biri olsaydı yaralananlar olurdu. Mesele şu ki güçlü siyasi görüşlere sahip olduğunuzda ve bunları ifade ettiğinizde, böyle saldırıları beklersiniz" ifadelerini kullandı.