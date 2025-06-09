×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yunan milletvekilinin evine bombalı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Selanik#Yeni Demokrasi Partisi
Yunan milletvekilinin evine bombalı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 12:26

Yunanistan'ın Selanik kentinde, Yeni Demokrasi Partisi milletvekili Stratos Simopoulos'un evine yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi. Pazartesi sabahı erken saatlerde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişilerin el yapımı patlayıcılar kullandığı bildirildi.

Haberin Devamı

Selanik polisi, yerel saatle sabah 04.00 sularında Simopoulos'un evinin giriş kısmına yerleştirilen patlayıcıların infilak ettiğini açıkladı. Patlamanın şiddetiyle binanın cam girişinin kırıldığı, ancak yakındaki diğer yapılarda herhangi bir hasar oluşmadığı belirtildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Simopoulos, evine daha önce de saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yunan milletvekili, geçmişte kimliği belirsiz kişilerin evine boya atarak zarar verdiğini kaydetti.

Yerel polis ekipleri, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Patlamanın meydana geldiği saatlerde Simopoulos'un evde olmadığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Yunan devlet televizyonu ERT'ye konuşan Simopoulos, "Eğer o anda binaya giren ya da çıkan biri olsaydı yaralananlar olurdu. Mesele şu ki güçlü siyasi görüşlere sahip olduğunuzda ve bunları ifade ettiğinizde, böyle saldırıları beklersiniz" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınJaponyadaki ABD askeri üssünde patlama: 4 asker yaralandıJaponya'daki ABD askeri üssünde patlama: 4 asker yaralandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Selanik#Yeni Demokrasi Partisi

BAKMADAN GEÇME!