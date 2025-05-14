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Yunan milletvekiline bombalı saldırı

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#Yunanistan#Patlama#Saldırı
Yunan milletvekiline bombalı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 11:39

Yunanistan'daki iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin milletvekili Maksimos Harakopulos'un yaşadığı apartmanın önünde sabahın erken saatlerinde patlama meydana geldi.

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Yunanistan'da, kimliği belirsiz kişiler kamp tüpünden hazırlanmış patlayıcı bir düzeneği iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin milletvekili Maksimos Harakopulos'un yaşadığı apartmanın önüne yerleştirdi.

Patlama nedeniyle bina girişinde küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, ölen veya yaralanan olmadı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni Demokrasi milletvekili Maksimos Harakopulos'un evine yapılan saldırı kör bir şiddet eylemidir." ifadeleriyle, saldırıyı kınadı.

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#Yunanistan#Patlama#Saldırı

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