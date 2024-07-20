Yunan medyasından skandal başlıklar… “Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor” dediler Barış Harekatı’na “gösteri” yorumu!

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı vesilesiyle bugün coşkulu kutlamalara ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önderliğindeki KKTC'deki kutlama törenlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılıyor. Törenlerde Türkiye 50 gemiyle geçit töreni yapacak. Türk Yıldızları Akrobasi Timi de törenlerde uçuş yapacak.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı’nın 50 gemiyle geçit töreni düzenlemesi ve Akdeniz’de gövde gösterisi yapması Yunan basınında da geniş yankı buldu.

Kuzey Kıbrıs’ın özgürlük gününde Türkiye ve yavru vatan Kıbrıs’ın Akdeniz'e adeta çıkarma yapmasına Yunan medyasında bir kez daha provakatif şekilde yer verildi.

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Barış Harekatı'nın 50'nci yılında Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, BM parametreleri kapsamında yeni bir çözüm süreci talep ederken Türkiye ve Kuzey Kıbrıs ise eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü dışında bir formüle sıcak bakmadığının altını çiziyor.

“TÜRKLER BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİR” HATIRLATMASI

Kıbrıs’ta çözüm sürecini ele alan analiz yazılarında Yunanistan politikasının Güney Kıbrıs’ı zayıflattığı görüşüne yer verilirken buna Türkiye’nin Mavi Vatan politikasının başarısının yol açtığının altı çizildi.

Türk devlet erkanının, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye gelişi için atılan başlıklarda ise “Türkler geliyor!”, “Akdeniz’de büyük gövde gösterisi”, "Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor" gibi ifadelere yer verildi.

SKANDAL BAŞLIKLAR!

Ethnos gazetesi, Türkiye'nin Barış Harekatı’nın 50. yılını 50 savaş gemisiyle kutlayacağını yazarken manşet yaptığı haberde ise “Kuzey Kıbrıs'ta Türklerin provokatif gösterileri” gibi skandal ifadeler yer aldı.

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Protothema gazetesi ise “Kıbrıs: Erdoğan sahte bir devlete geldi - Türkiye provokatif bir şenlik hazırlıyor” skandal başlığını kullanarak “Erdoğan, askeri geçit töreninin kısa bir süre sonra başlayacağı işgal altındaki Lefkoşa'nın merkezine gidiyor” denildi.

"GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAKLAR"

Türk medyasında yer alan haberlere yer veren Tovima gazetesi "Milli Savunma Bakanlığı ve Türk yetkililerin gözetiminde gerçekleşecek olan kutlamalar, resmi törenler, anma yürüyüşleri tam bir gövde gösterisi niteliğinde olacak" ifadelerini kullandı.





"EYVAH TÜRKLER!"

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Türkiye'nin Akdeniz'deki gövde gösterisini ele alan Yunan basını "Türkler işgalin 50. yıldönümünde adada 50 uçak gemisi ve savaş uçağıyla gövde gösterisi yapacak”, “Eyvah Türkler!” başlığını atarken “Türkiye 1974'den bu yana Kıbrıs'ta 38.000 askerden tek bir askeri bile geri çekmedi" denildi.

“MİÇOTAKİS SESİNİ NE ZAMAN YÜKSELTECEK?”

Ethons gazetesi ise Miçotakis’in Rum Kesimi’ne 20 Temmuz’da ilk kez gelen Yunan Başbakanı olduğunu yazdı. Ancak genle olarak Yunan medyası Miçotakis’in güney Kıbrıs’a verdiği desteğin yetersizliğini eleştirdi ve “Miçotakis ne zaman konuşacak?” başlıkları atıldı.





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"KIBRIS'TA YUNANİSTAN İLE YUMUŞAMA TEST EDİLECEK

Ekathimerini gazetesi Barış Harekatı’nın 50. yılını iki farklı haberde iki farklı başlıkla gündeme taşıdı. Türkiye Savunma Bakanlığı, Kıbrıs'ın işgalinin 50. yıldönümü münasebetiyle sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladığını ve bu mesajda saldırgan bir uyarıya yer verdiğini yazan gazete diğer haberde ise “İşgal altındaki Kıbrıs'ta büyük Türk varlığı Yunanistan ile yumuşamayı test edecek” manşetini attı.