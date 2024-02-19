Yunan medyasından itiraf gibi sözler: Erdoğan güçlü bir aktör, Türkiye çok daha güçlü bir konuma geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl sonra Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretin dünyadaki yankıları devam ediyor. Bugün Yunan medyasında yer alan bir analizde Türkiye'nin dünya arenasındaki rolünün giderek güçlendiğine dikkat çekildi.

In.gr haber sitesinde yer alan analizde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşılayarak beklenmedik bir misafirperverlik sergilediği ve Sisi'nin bu tavrı ile Mısır-Türkiye ilişkilerinde buzların erimesinin öneminin altını çizdiği belirtildi.



ATİNA ANKANKARA-KAHİRE YAKINLAŞMASINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İki ülkenin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyini cumhurbaşkanları seviyesine taşıdığına dikkat çeken yayın kuruluşu Mısır'ın ikili ilişkilerde açılabilecek yeni bir sayfaya atıfta bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise savunma sanayisini işaret ederek 'ortak proje' mesajı verdiğini yazdı.

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Atinalı yetkililerin Türkiye ve Mısır arasındaki yakınlaşmayı yakından takip ettiğini belirten In.gr, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin "Başarımız, Libya'da güvenlik ve siyasi istikrarın sağlanmasına ve diğer anlaşmazlıkların çözümüne bir model olarak hizmet edecektir" sözlerine dikkat çekti ve "Türkiye ve Mısır arasındaki yakınlaşmanın, Yunanistan'ın çıkarlarını tehdit edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu, hemen gerçekleşmese bile göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin diplomatik kartlarını doğru bir şekilde oynadığını yazan haber sitesi "Herkes özellikle F-16 anlaşması ve ABD ile yakınlaşma sonrası Türkiye'nin jeopolitik sahnede 'çok daha güçlü' bir konuma geldiğini kabul ediyor." ifadelerini kullandı.

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"ERDOĞAN GÜÇLÜ BİR AKTÖR, ABD TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEK İSTEMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede kimsenin görmezden gelemeyeceği 'güçlü bir aktör' olduğunu vurgulayan In.gr Türkiye ABD ilişkileri için "ABD Türkiye'yi hiçbir durumda kaybetmek istemediğini kanıtladı ve yıllardır onu elinde tutmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.