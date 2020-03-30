Yunan medyasında koronavirüs alarmı

Yunan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias ve Kalkınma Bakanı Adonis Yeorgiadis, yasağın 15 Nisan’dan sonra da devam edeceğini söyledi. Bu arada ülkede koronavirüs teşhisi konanlar arasında Kathimerini gazetesi genel yayın yönetmeni Aleksis Papahelas, To Vima gazetesi yazarı Kostas Pretenderis, To Vima ve Ta Nea gazetelerinin sahibi armatör Vangelis Marinakis de bulunuyor.

‘BU DEFA BAŞKA’

Papahelas’a virüsün gazetenin internet sitesinde çalışan ve tahlil sonucu pozitif çıkan bir çalışandan bulaştığı tahmin ediliyor. Hastanede tedavi gören Papahelas, “Bu zor saatlerde ne kadar endişelendiklerini bildiğim anne ve babamın yanında olamadığından üzgünüm. ‘Bana bir şey olmaz’ diyen inatçılara sesleniyorum. Bu defa başka” dedi. Virüsün nasıl bulaştığı henüz bilinmeyen To Vima gazetesi yazarı Kostas Pretenderis ise sosyal medya hesabında, “Tahlil sonucu pozitif çıktı. Evdeyim. Disiplin, sabır ve tecrit” ifadesini kullandı. Öte yandan koronavirüs, Girit, Midilli ve Zakinthos’tan sonra başka adalara da sıçradı. Rodos adasında 7 aylık bir bebeğe virüs teşhisi kondu. İkarya, Kerpe ve Siros adalarında da virüs vakalarına rastlandı. Bu arada, Yunan ordusu, piyasada bulunamayan antibakteriyel malzeme ihtiyacını karşılamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Orduda, Yunan polisinin daha önce el koyduğu kaçak ya da sahte alkollü içkiler kullanılarak antibakteriyel üretiliyor.