Yunan medyasında birinci manşet: Beş Türk savaş gemisi bölgede!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl kutlamaları için adaya gitmiş, burada yaptığı konuşmada da Ankara'nın iki devletli bir çözüm dışında herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Erdoğan, daha sonra da "Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var" sözlerini kullandı.

Bu gelişmelerin hemen ardından ise Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Kıbrıslı Türkleri ve Türk Ordusu'nu hedef alan demeçleri Ankara ve Atina arasındaki tansiyonu yükseltmiş, yetmezmiş gibi Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis de Open TV'ye verdiği röportajda, Türkiye ile ilgili skandal açıklamalara imza atmıştı.

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Açıklamasında "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanan Yunan Bakana Türkiye’nin tepkisi sert oldu.

Kathimerini gazetesi ise bugünkü bir diğer manşetinde Türkiye’nin gerginliği artırdığını iddia ederek Kerpe ve Çoban Adası (Kasos ve Karpathos) arasındaki kıyı bölgesi sınırlarının hemen dışında kalan bir bölgeye son 24 saat içinde beş savaş gemisinin konuşlandırdığını yazdı.

Bölgede şu anda Girit ile Güney Kıbrıs arasında denizaltı kablosu döşenmesi için araştırma yapan İtalyan bayraklı gemi Ievoli Relume'nin de bulunuyor.

Kathimerini, Türk savaş gemilerinin konumunun Yunan karasularının hemen dışında olduğunu kaydetti. Yani aslında haberdeki gerginlik tırmandırma iddiasının doğru olmadığını gemilerin konumunu yazarak da kendi kendisine onaylamış oldu.

Gazetenin haberinde “Ankara, Türk kıta sahanlığını ihlal ettiği “bahanesiyle”, Girit - Kıbrıs elektrik bağlantısı (Great Sea Interconnector-GSI) projesinin denizaltı kablolarının gelecekteki kurulumuna yönelik incelemelerde bulunmak amacıyla, İtalyan bandıralı “Ievoli Relume” gemisinin son birkaç gündür seyrettiği Kasos ve Karpathos arasındaki kıyı bölgesi sınırlarının hemen dışında kalan bir bölgeye son 24 saat içinde beş kadar savaş gemisi konuşlandırdı” cümleleri yer aldı.

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Haberde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandırmaya çalıştığı” gibi asılsız iddialara yer verilirken gemilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunan Bakan Nikos Dendias'a ilişkin açıklamaların hemen ardından geldiği yazıldı…