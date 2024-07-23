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Yunan medyasında birinci manşet: Beş Türk savaş gemisi bölgede!

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#Yunanistan#Doğu Akdeniz#Savaş Gemisi
Yunan medyasında birinci manşet: Beş Türk savaş gemisi bölgede
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 14:04

Skandal manşetlere yer verilen Kıbrıs harekatının 50'inci yıl kutlamalarının hemen ardından Yunan basınında bir kez daha Türkiye birinci manşet… Kathimerini gazetesi Kerpe ile Çoban adaları dışında Türk savaş gemilerinin görüldüğünü sayfalarına taşıdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl kutlamaları için adaya gitmiş, burada yaptığı konuşmada da Ankara'nın iki devletli bir çözüm dışında herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Erdoğan, daha sonra da "Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var" sözlerini kullandı.

Bu gelişmelerin hemen ardından ise Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Kıbrıslı Türkleri ve Türk Ordusu'nu hedef alan demeçleri Ankara ve Atina arasındaki tansiyonu yükseltmiş, yetmezmiş gibi Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis de Open TV'ye verdiği röportajda, Türkiye ile ilgili skandal açıklamalara imza atmıştı.

Yunan medyasında birinci manşet: Beş Türk savaş gemisi bölgede

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Açıklamasında "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanan Yunan Bakana Türkiye’nin tepkisi sert oldu.

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Kathimerini gazetesi ise bugünkü bir diğer manşetinde Türkiye’nin gerginliği artırdığını iddia ederek Kerpe ve Çoban Adası (Kasos ve Karpathos) arasındaki kıyı bölgesi sınırlarının hemen dışında kalan bir bölgeye son 24 saat içinde beş savaş gemisinin konuşlandırdığını yazdı.

Bölgede şu anda Girit ile Güney Kıbrıs arasında denizaltı kablosu döşenmesi için araştırma yapan İtalyan bayraklı gemi Ievoli Relume'nin de bulunuyor.

Yunan medyasında birinci manşet: Beş Türk savaş gemisi bölgede

Kathimerini, Türk savaş gemilerinin konumunun Yunan karasularının hemen dışında olduğunu kaydetti. Yani aslında haberdeki gerginlik tırmandırma iddiasının doğru olmadığını gemilerin konumunu yazarak da kendi kendisine onaylamış oldu.

Gazetenin haberinde “Ankara, Türk kıta sahanlığını ihlal ettiği “bahanesiyle”, Girit - Kıbrıs elektrik bağlantısı (Great Sea Interconnector-GSI) projesinin denizaltı kablolarının gelecekteki kurulumuna yönelik incelemelerde bulunmak amacıyla, İtalyan bandıralı “Ievoli Relume” gemisinin son birkaç gündür seyrettiği Kasos ve Karpathos arasındaki kıyı bölgesi sınırlarının hemen dışında kalan bir bölgeye son 24 saat içinde beş kadar savaş gemisi konuşlandırdı” cümleleri yer aldı.

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Haberde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandırmaya çalıştığı” gibi asılsız iddialara yer verilirken gemilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunan Bakan Nikos Dendias'a ilişkin açıklamaların hemen ardından geldiği yazıldı…

Yunan medyasında birinci manşet: Beş Türk savaş gemisi bölgede

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#Yunanistan#Doğu Akdeniz#Savaş Gemisi

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