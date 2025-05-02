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Yunan medyası Meloni’ye öfkeli

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#İtalya#Giorgia Meloni
Yunan medyası Meloni’ye öfkeli
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile başkanlık ettikleri Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi sonuçları Atina’da tepki yarattı.

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İki ülke arasında başta savunma sanayisi olmak üzere 11 alanda işbirliği anlaşmasının imzalanması ve iki liderin açıklamaları Yunan medyasında geniş yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Roma ziyaretinin Türkiye açısından son derece başarılı geçtiği vurgulandı. Meloni, İtalya ve Avrupa Birliği ise sert şekilde eleştirildi.

‘BİLDİRİ TÜRK YANLISI’

Ülkenin en çok izlenen televizyonlarından Skai’de, Roma ziyaretinin, Erdoğan’ın “tartışmasız başarısı” olduğu yorumu yapıldı. Kathimerini gazetesi haberi, “Daha yakın işbirliği için Erdoğan-Meloni flörtü” başlığıyla verdi. Haber sitesi Proto Thema, “Yayımlanan ortak bildiri tamamen Türk yanlısı. İtalya, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda, Türkiye’nin görüşünü sahipleniyor. Bildiride, Kıbrıs için de tek kelime  yok” yorumunu yaparken, İdisis haber sitesi de, “Meloni, Erdoğan’a Avrupa savunması kapılarını açıyor” dedi.       

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#İtalya#Giorgia Meloni

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