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Yunan makinistin babası iade edildi

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#Yunanistan#Nikos Nalmpantis#Makinist
Yunan makinistin babası iade edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 07:00

Yunanistan'da 28 Şubat’ta 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in Türkiye'de cezaevinde bulunan babası Dimitrios Nalmpantis, Yunanistan'a iade edildi.

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Yunanistan, Tekirdağ Cezaevi'nde 'uyuşturucu kaçakçılığı' suçundan hükümlü olarak bulunan Dimitrios Nalmpantis'in cenazeye katılabilmesi Türkiye'den iade edilmesini istedi. Dimitrios Nalmpantis’in Türkiye’den Yunanistan’a nakline ilişkin dilekçesi, Yunanistan Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Yunanistan'dan gelen cevap doğrultusunda Dimitrios Nalmpantis’in, Türkiye'den ülkeye iadesi gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iadenin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile dün telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, tren kazasında ölen makinistin babasının iadesi ve konsolosluk konuları ele alındı. Dendias, “Türkiye Dışişleri Bakanı’ndan gelen telefonda, iade talebinin olumlu sonuçlandığını öğrendim. Türkiye’nin olumlu ve hızlı yanıtı için mevkidaşıma teşekkür ettim. Karar Türkiye Adalet Bakanı tarafından imzalandı” mesajını paylaştı.

 

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#Yunanistan#Nikos Nalmpantis#Makinist

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