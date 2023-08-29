Yunan lobiciden Kıbrıs yorumu: ‘Türkiye uzun vadeli düşünüyor’

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Tsivikos, Türkiye’nin uzun vadeli ve akılcı dış politikasına Yunanistan ve Rum kesiminin etkili karşılık veremediğini söyledi.

‘PLANLI BİR HAMLEYDİ’



Yunan medyasına konuşan Tsivikos, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta Pile’deki yol inşaatı çalışmaları sırasında Birleşmiş Milletler kuvvetleri ve KKTC güçleri arasında yaşanan gerginlikle ilgili Yunanistan ve Rum yönetiminin kararlı ve organize bir tepki veremediğini belirtti. Pile’nin Rum toprağı olduğunu savunan Tsivikos, Türkiye’nin gerginliğin BM ve KKTC personeli arasında yaşanması nedeniyle uluslararası tepkilerden kurtulduğunu ve bunun planlı bir hamle olduğunu iddia etti.

‘BİR ADIM ÖNDELER’



Türkiye’nin Kıbrıs’ta uzun vadeli ve düşünülmüş adımlar attığını söyleyen Yunan lobici, “Keşke Türklerin bunu nasıl yapabildiğine dair birkaç şey öğrenebilsek” ifadesini kullandı. “Türkler, 1956’dan bu yana veya en azından Nihat Erim döneminden beri siyasetlerini değiştirmedi, hep uzun vadeli ve akılcı bir dış politika uyguluyorlar” diyen Tsivikos, “Türkiye’ye yönelik yatıştırma siyaseti işe yaramıyor. Bunu Kıbrıs’ta da görüyoruz, Türkiye sarsılmaz duruyor ve onların pozisyonuna yaklaşmamız için baskı gören hep biz oluyoruz” dedi.