Yunan Kathimerini gazetesinden Türkiye tavsiyesi

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Ottawa Üniversitesinden Hukuk Profesörü Yorgos Monastiriakos'un Kathimerini gazetesinde yayımlanan "Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde artan önemine uyum sağlamalı" başlıklı makalesinde Avrupa'nın yeni güvenlik şartlarına ve Türkiye'nin bu konuda artan rolüne değinildi.

Kırım Savaşı'nda İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya ve Yunanistan karşısında ittifak oluşturduğu hatırlatılan makalede, şimdi de Avrupa'daki güç dengesinde benzer bir değişimin beklendiği ifade edildi.

Yunanistan'ın Avrupa'da Türkiye nedeniyle dışlanmamak için dikkatli olması gerektiği belirtilen makalede, Amerika'nın kimlik krizinde bulunduğu mevcut ortamda Avrupa'nın ve Yunanistan'ın Ukrayna ve Türkiye ile daha yakın bağlar kurmak durumunda olduğu kaydedildi.

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Makalede Ankara'nın Rusya ile başa çıkmada büyük deneyiminin olduğuna işaret edilerek, "Hiçbir dünya lideri, Suriye'den Azerbaycan'a ve hatta Libya'ya kadar Rus savaş suçlusu Vladimir Putin'e karşı Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadar daha iyi oynayamadı. Türkiye'nin güçlü adamı, sayabildiğim kadarıyla Rus diktatör karşısında yenilgisizdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin Avrupa'nın savunma sanayisinin temelini güçlendirmek için de önemli olduğu vurgulanan makalede, savunma sanayisinde düşük üretim maliyeti ve büyük iş gücüne sahip olduğu kaydedildi.

ABD'nin Avrupa'daki boşluğunu Türkiye'nin doldurabileceği belirtilen makalede, "Atina, bunun yaşanmasını engelleyemez ancak Türkiye'nin Avrupa ile yakınlaşmasının şeklini ve derinliğini etkilemeye çalışabilir ve bunu yapmalıdır da." ifadesine yer verildi.

Öte yandan makalede Yunanistan'a yeni jeopolitik koşulları göz önünde bulundurarak Rusya ile ilişkilerini tekrar şekillendirmesi, ABD ile Avrupa dışında bağımsız ilişki kurmak için çabalaması ve Türkiye'nin Avrupa ile yakınlaşmasını desteklemesi tavsiye edildi.