Yunan ırkçı tahliye oldu! Yeni parti kararını duyurdu

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Altın Şafak’ı yönetmekten hüküm giyen ve altı yıldır cezaevinde bulunan Kasidiaris, Domokos Cezaevi’nden destekçilerinin tezahüratları eşliğinde tahliye edildi. Kendisini bekleyen kalabalığın önünde açıklama yapan Kasidiaris, ülkede gelecek yılın ilk yarısında yapılması beklenen seçimlere “güçlü bir ulusal partiyle” siyasetin ön saflarına döneceğini açıkladı, “Geri dönüyorum ve gördüğüm kadarıyla yalnız değilim. Avrupa’nın tamamında hâkim olanlar gibi güçlü bir ulusal parti de benimle birlikte” ifadelerini kullandı.

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YASAĞA FORMÜL ARIYOR

Kasidiaris’in açıklaması, ülkede aşırı sağın yeniden siyasete taşınması tartışmasını alevlendirdi. Hukukçular, Kasidiaris’in siyasete dönüşünün önünde hukuki engeller bulunduğuna dikkat çekerken, aşırı sağcı siyasetçinin avukatı Vaso Pantazi, doğrudan parti kuramayacağını, ancak başka bir siyasi oluşum üzerinden seçimlere katılabileceğini savundu. Pantazi, 2023’te çıkarılan ve hükümlü aşırı sağcıların seçimlere katılmasını engelleyen düzenlemeyi aşacak “hukuki bir formül” üzerinde çalıştıklarını belirtti. Suç örgütü yönetmekten mahkûm edilen Kasidiaris’in siyasete dönüşünde son sözü ise yüksek mahkemenin vereceği belirtiliyor.

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2013’te müzisyen Pavlos Fissas’ın öldürülmesi ve muhaliflere yönelik şiddet eylemleriyle gündeme gelen Altın Şafak, 2020’de suç örgütü ilan edilerek kapatılmış, aralarında Kasidiaris’in de bulunduğu lider kadrosu hapis cezasına çarptırılmıştı.