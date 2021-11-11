Yunan iddialarına videolu yalanlama

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Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalarla, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan lastik bir botun Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Yunan karasularına girdiği, Türk Sahil Güvenlik botlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Önceki gün saat 09.00’da İzmir Dikili açıklarında Yunanistan karasularında bir düzensiz göçmen botunun olduğu ve bu botun Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından dalga yaratarak sürmek suretiyle Türk karasularına geri itilmeye çalışıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, “Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, tüm telsiz çağrılarına rağmen bahse konu düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk karasularına geri itmiş, lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarılmıştır. Yunanistan unsurlarının, düzensiz göçmenleri geri itmek maksadıyla yaptığı manevralar esnasında Türk karasularını ihlal etmeleri, Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yaptığı manevralarla engellenmiştir” denildi.

O FOTOĞRAF ESKİ

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Açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından resmi internet sitesinde olaya ilişkin iddia edilen bilgilerle birlikte yayınlanan fotoğrafın daha önce 2 Nisan’da da kullanıldığı ve gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

ÇATAKLI DA TEPKİ GÖSTERDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da olaya ilişkin Twitter’dan, “Yunanistan suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış ve Türkiye’ye ‘korsan devlet’ suçlamasında bulunmuş. Lütfen, aynada gördüklerinizi Türkiye’ye yakıştırmaktan vazgeçin” paylaşımında bulundu.