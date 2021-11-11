Yunan iddialarına videolu yalanlama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
EYT’lilere formül arayışıEYT’lilere formül arayışı#EYT
8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu?#Travis Scott
Derbi öncesi Vitor Pereira kararı Herkes bugün 16.00ı beklerken...Derbi öncesi Vitor Pereira kararı! Herkes bugün 16.00'ı beklerken...#Fenerbahçe
Yunan Başbakanının yalanını yüzüne vurdularYunan Başbakanı'nın yalanını yüzüne vurdular!#Yunanistan Başbakanı Miçotakis
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktıErdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktı?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kripto paralara ne oldu İşte düşüşün nedeniKripto paralara ne oldu? İşte düşüşün nedeni#Kripto Para
Dünya derin bir nefes aldı... Ve ilk adım atıldıDünya derin bir nefes aldı... Ve ilk adım atıldı!#ABD
Altın tutulamıyor Rekor üstüne rekor geliyorAltın tutulamıyor! Rekor üstüne rekor geliyor#Altın
Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon olduAtatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu#Atatürk
Dünyada örneği yok: Dönemindeki liderler unutuldu, Atatürk unutulmadıDünyada örneği yok: Dönemindeki liderler unutuldu, Atatürk unutulmadı#Mustafa Kemal Atatürk
200 milyonluk pişti200 milyonluk pişti#Feryal Gülman
Akar’dan Yunanistan’a tatbikatları durdurma önerisiAkar’dan Yunanistan’a tatbikatları durdurma önerisi#Hulusi Akar
Elon Musk harekete geçti Satış furyası resmen başladıElon Musk harekete geçti! Satış furyası resmen başladı#Elon Musk
Aşk iddialarına yanıt verdi Birlikte eğlenmişlerdi... Arkadaş ortamında...Aşk iddialarına yanıt verdi! Birlikte eğlenmişlerdi... "Arkadaş ortamında..."#Jose Sosa
Gözlerinin içi gülüyor'Gözlerinin içi gülüyor'#Gökçe Bahadır
HABERLERDünya Haberleri

Yunan iddialarına videolu yalanlama

#Yunanistan#Göçmen#İddia
Yunan iddialarına videolu yalanlama

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan’ın, düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Yunan karasularına girdiği ve Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönündeki iddialarını, yayınladığı görüntülerle yalanladı.

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalarla, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan lastik bir botun Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Yunan karasularına girdiği, Türk Sahil Güvenlik botlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Önceki gün saat 09.00’da İzmir Dikili açıklarında Yunanistan karasularında bir düzensiz göçmen botunun olduğu ve bu botun Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından dalga yaratarak sürmek suretiyle Türk karasularına geri itilmeye çalışıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, “Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, tüm telsiz çağrılarına rağmen bahse konu düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk karasularına geri itmiş, lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarılmıştır. Yunanistan unsurlarının, düzensiz göçmenleri geri itmek maksadıyla yaptığı manevralar esnasında Türk karasularını ihlal etmeleri, Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yaptığı manevralarla engellenmiştir” denildi.

O FOTOĞRAF ESKİ

Haberin Devamı

Açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından resmi internet sitesinde olaya ilişkin iddia edilen bilgilerle birlikte yayınlanan fotoğrafın daha önce 2 Nisan’da da kullanıldığı ve gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Yunan iddialarına videolu yalanlama

ÇATAKLI DA TEPKİ GÖSTERDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da olaya ilişkin Twitter’dan, “Yunanistan suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış ve Türkiye’ye ‘korsan devlet’ suçlamasında bulunmuş. Lütfen, aynada gördüklerinizi Türkiye’ye yakıştırmaktan vazgeçin” paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Göçmen#İddia

BAKMADAN GEÇME!

Travis Scottın ilk vukuatı değilmiş 8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu | 9 SORU 9 YANIT

Travis Scott'ın ilk vukuatı değilmiş! 8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu? | 9 SORU 9 YANIT

#Travis Scott
Ve seçenekler netleşti... EYT’lilere formül arayışı

Ve seçenekler netleşti... EYT’lilere formül arayışı

#EYT
Doping muamması Köfte yiyip maça çıkınca...

Doping muamması! Köfte yiyip maça çıkınca...

#Çağla Büyükakçay