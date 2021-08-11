Yunan hükümetine eleştiri yağıyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın 60 kilometre açıklarındaki Eğriboz adasındaki yangın 8’inci gününde de söndürülemedi. Geçen hafta salı gününden bu yana ülkede çıkan 3 büyük yangında, yanan alanın 820 bin dönüm olduğu hesaplandı. Atina Üniversitesi Jeoloji Bölümü’ne göre, Atina’da 80 bin, Eğriboz’da 520 bin, ülkenin güneyindeki Mora yarımadasında da 220 bin dönüm arazi kül oldu.

ELEŞTİRİLERE RET

Yangın söndürme çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, devlet birimlerinin gereken her şeyi ve zamanında yaptıklarını söyleyerek “586 yangına karşı mücadele verdik. Öncelik insan kaybı olmamasıydı. Ülkenin tarihinde ilk kez böyle bir olay yaşandı” dedi. Öte yandan muhalefet partileri, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in, yangınlar sırasında devletin zafiyet gösterdiği durumlar için özür dilemesini samimi bulmadılar.



MİÇOTAKİS YARDIM PAKETİ AÇIKLANDI

Eleştirilerin hedefindeki Başbakan Miçotakis, dün yapılan bakanlar kurulu toplantısında yangınzedelere ödenecek tazminat ve maddi yardımları açıkladı. Buna göre, yangında evi yanan ya da hasar görenlere 150 bin Euro’ya kadar tazminat ödenecek. Evlerdeki hasara göre ağustos ayında 5, 12 ve 20 bin Euro peşinat verilecek. Evlerin tamirat süresince, sahiplerine 500 Euro’ya kadar kira yardımı yapılacak. Şirketlerin uğradıkları zararın yüzde 70’i devlet tarafından karşılanacak. Ürünleri yanan çiftçilere de 4 bin Euro’ya kadar ödeme yapılacak. Yangınzedelerin devlete olan borç, sigorta primleri ödemeleri ertelenecek.

DERS ALMALIYIZ

YUNANİSTAN’ın Eğriboz adasında alevlerin adanın kuzeyinde binlerce kişinin yaşadığı Istiaia’ya ulaşmasını engellemek için itfaiyeciler ve gönüllüler omuz omuza mücadele verdi. Köylerin etrafına hendekler kazılırken Istiaia Belediye Başkanı Yiannis Kontzias, “Yunan hükümeti Eğriboz’da (Evia) ne olduğunu asla unutmamalı. Hatalar yapıldı, dersimizi almalıyız. Helikopterler çok yardım etti ama bunu daha en başında yapsaydık, bu tahribat engellenebilirdi” dedi.

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